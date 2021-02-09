У мережі продовжують з'являтися нові чутки про відеогру GTA VI. Цього разу геймерів зацікавив пост на платформі Reddit, у якому є чимало цікавої інформації.

У мережі з'явилася чергова неперевірена інформація про відеогру GTA VI, хоча цього разу це не прості чутки. Це більше схоже на масштабний "злив", хоча незрозуміло наскільки правдивий та точний.

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Інформацією на Reddit поділився користувач із нікнеймом meetsejpal. Він вирішив зібрати найцікавіші деталі з анонімних джерел, які активно видалялися останнім часом. Користувач зазначив, що всі джерела посилаються на годинну конференцію у форматі AMA (запитуйте про що завгодно). Інформації у пості meetsejpal чимало, тому постараємося виділити найголовніше.

Реліз GTA VI повинен відбутися у жовтні 2023 року, а події у відеогрі розгорнуться в альтернативній версії Маямі, Флорида. Гра може розпочатися у 1970 році, проте ігрова мапа не буде найбільшою у серії.

Головний герой має кодове ім'я Рікардо, інсайдер відзначив, що реальне назвати не може, бо це зіпсує враження від проходження гри (може стати спойлером). Відомо, що протагоніст італієць, який виріс у США. Цікаво, що жіночого персонажа може й не бути, бо від цієї ідеї вирішили відмовитися нещодавно. Також у відеогрі можуть з'явитися персонажі із GTA Vice City та GTA IV.

Сюжет розрахований на 60 годин проходження, а гру планують розбити на систему розділів, як у Red Dead Redemption 2. Інсайдер вважає, що це найкраща сюжетна кампанія в історії серії GTA. У грі може з'явитися серфінг, а наслідки від негоди чи бурі будуть вражати. Також відзначається, що у GTA VI буде революційний штучний інтелект.

Акцент знову планують зробити на консолі, а версія для PC вийде із затримкою. Онлайн у відеогрі також з'явиться не одразу. Інсайдер відмітив, що реліз ремастерів Red Dead Redemption та GTA: San Andreas може відбутися до виходу GTA VI.

Користувач meetsejpal вважає, що цю інформацію варто сприймати скептично (погоджуємося), але зазначив, що підготовка до такого обману повинна була бути дуже масштабною.