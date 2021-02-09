В сети продолжают появляться новые слухи о видеоигре GTA VI. На этот раз геймеров заинтересовал пост на платформе Reddit, в котором есть немало интересной информации.

В сети появилась очередная непроверенная информация о видеоигре GTA VI, хотя на этот раз это не просто слухи. Это больше похоже на масштабный "слив", хотя непонятно насколько правдивый и точный.

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Информацией на Reddit поделился пользователь с никнеймом meetsejpal. Он решил собрать самые интересные детали из анонимных источников, которые активно удалялись в последнее время. Пользователь отметил, что все источники ссылаются на часовую конференцию в формате AMA (спрашивайте о чем угодно). Информации в посте meetsejpal немало, поэтому постараемся выделить самое главное.

Релиз GTA VI должен состояться в октябре 2023 года, а события в видеоигре развернутся в альтернативной версии Майами, Флорида. Игра может начаться в 1970 году, однако игровая карта не будет крупнейшей в серии.

Главный герой имеет кодовое имя Рикардо, инсайдер отметил, что реальное назвать не может, потому что это испортит впечатление от прохождения игры (может стать спойлером). Известно, что протагонист итальянец, который вырос в США. Интересно, что женского персонажа может и не быть, потому что от этой идеи решили отказаться недавно. Также в видеоигре могут появиться персонажи из GTA Vice City и GTA IV.

Сюжет рассчитан на 60 часов прохождения, а игру планируют разбить на систему глав, как в Red Dead Redemption 2. Инсайдер считает, что это лучшая сюжетная кампания в истории серии GTA. В игре может появиться серфинг, а последствия от непогоды или бури будут поражать. Также отмечается, что в GTA VI будет революционный искусственный интеллект.

Упор снова планируют сделать на консоли, а версия для PC выйдет с задержкой. Онлайн в видеоигре также появится не сразу. Инсайдер отметил, что релиз ремастеров Red Dead Redemption и GTA: San Andreas может произойти до выхода GTA VI.

Пользователь meetsejpal считает, что эту информацию следует воспринимать скептически (согласны), но отметил, что подготовка к такому обману должна была быть очень масштабной.