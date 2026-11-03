Розробники ремейку The Legend of Zelda: Ocarina of Time видалили важливу функцію перед релізом

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Швидкого переміщення не буде

Про вирізану ідею Аонума розповів в інтерв'ю з циклу Ask the Developer, яке Nintendo опублікувала 2 листопада, пише IGN.

Гравці й спідранери оригінальної Ocarina of Time витратили безліч часу на те, щоб Лінк перекочувався вперед і швидше долав великі відстані. Аонума аналізував, як розвивалася серія в іграх на кшталт Breath of the Wild, і побачив тут простір для вдосконалення. Як приклад він назвав відкритий і впізнаваний Гайрульський степ, де швидке переміщення могло б стати в пригоді.

Тож продюсер доручив команді додати точки телепортації, яких не було в оригіналі, щоб гравці мали змогу скорочувати шлях.

Чому від ідеї відмовилися?

Коли розробники самі пограли з новими точками, швидко стало зрозуміло: гра втрачає моменти відкриттів, які виникають, коли зупиняєшся дорогою і дивуєшся тому, що бачиш.

Під час розробки ми ще раз переконалися, наскільки важливі ці моменти для самої структури гри. Тож, хоч пропозиція додати точки телепортації була моєю, у підсумку вони мене не влаштували, і я попросив команду прибрати їх усі– прокоментував продюсер серії The Legend of Zelda Ейдзі Аонума.

Які зміни в ремейку все ж є?

Інші експерименти зі структурою гри команда залишила. Розробники свідомо додали екрани завантаження, щоб зберегти відчуття входу в нову локацію. Водночас Лінк тепер зможе бігти швидше завдяки спринту, а гравці отримали окрему кнопку стрибка. Комусь ці правки здадуться дрібницею, а для когось вони стануть суттєвою зміною. Наскільки ремейк відрізняється від оригіналу, стане зрозуміло лише після релізу.

Оцінюючи результат, Аонума зізнався, що вражений тим, наскільки насичений досвід вдалося створити на основі гри, яка вийшла 28 років тому. На початку розробки йому здавалося, що команда могла б змінити більше. Проте з часом він побачив, як глибоко розробники вболівали за оригінал, значно сильніше, ніж у Nintendo уявляли.