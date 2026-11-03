Разработчики ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time удалили важную функцию перед выпуском

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Быстрого перемещения не будет

Об удаленной идее Аонума рассказал в интервью из цикла Ask the Developer, которое Nintendo опубликовала 2 ноября, пишет IGN.

Игроки и спидранеры оригинальной Ocarina of Time потратили огромное количество времени на то, чтобы Линк мог перекатываться вперед и быстрее преодолевать большие расстояния. Аонума наблюдал за тем, как развивалась серия в таких играх, как Breath of the Wild, и увидел здесь возможности для улучшения. В качестве примера он привел открытую и узнаваемую Гайрульскую степь, где быстрое перемещение могло бы пригодиться.

Поэтому продюсер поручил команде добавить точки телепортации, которых не было в оригинале, чтобы игроки могли сокращать путь.

Почему от этой идеи отказались?

Когда разработчики сами поиграли с новыми точками, быстро стало понятно: игра теряет моменты открытий, которые возникают, когда останавливаешься по дороге и удивляешься тому, что видишь.

В ходе разработки мы еще раз убедились, насколько важны эти моменты для самой структуры игры. Поэтому, хотя предложение добавить точки телепортации исходило от меня, в итоге они меня не устроили, и я попросил команду удалить их все– прокомментировал продюсер серии The Legend of Zelda Эйдзи Аонума.

Какие изменения в римейке все же есть?

Остальные эксперименты со структурой игры команда оставила. Разработчики сознательно добавили экраны загрузки, чтобы сохранить ощущение входа в новую локацию. В то же время Линк теперь сможет бегать быстрее благодаря спринту, а игроки получили отдельную кнопку для прыжка. Кому-то эти правки покажутся мелочью, а для кого-то они станут существенным изменением. Насколько ремейк отличается от оригинала, станет понятно только после релиза.

Оценивая результат, Аонума признался, что поражен тем, насколько насыщенный игровой опыт удалось создать на основе игры, вышедшей 28 лет назад. В начале разработки ему казалось, что команда могла бы изменить больше. Однако со временем он увидел, насколько глубоко разработчики привязаны к оригиналу – гораздо сильнее, чем в Nintendo предполагали.