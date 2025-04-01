Riot Games знімає серіал по League of Legends з живими акторами

Після приголомшливого успіху Arcane на Netflix, Riot Games, здається, планує розширити всесвіт League of Legends. Ходять чутки, що компанія готує масштабний проєкт, зйомки якого можуть відбутись у В'єтнамі.

Що ми знаємо

Riot Games поки що не робила жодних заяв з цього приводу. Але на Facebook-сторінці під назвою "Державна інформація", яка розповідає про діяльність і напрямки роботи уряду, Прем’єр-міністра та інших важливих органів В'єтнаму, з'явився допис про це. Незрозуміло, чи зробили його передчасно без узгодження з творцями серіалу, чи все так і задумувалось, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення.

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Згідно з інформацією, Riot Games планує зняти дев'ятисерійний проєкт за мотивами League of Legends. Його нібито зніматимуть на території архіпелагу Кат Ба на півночі В'єтнаму. Очікується, що зйомки розпочнуться до кінця 2025 року.

Додаткові шоу після успіху Arcane були лише питанням часу, оскільки компанія побачила, що вони можуть приносити гроші та впізнаваність. У мережі вже досить довго гуляють чутки про те, що Riot Games розширюватиме свій всесвіт, і студія навіть сама на це натякала раніше. Ми також чули, що представники компанії їздили на зустріч з міністром культури, спорту та туризму В’єтнаму. Зокрема, Riot представляла Роуз Лам, виконавча продюсерка таких популярних проєктів, як "Останні з нас" і "Видозмінений вуглець". Творці досліджували багато інших країн Азії, включаючи Японію, Корею та Таїланд, але В’єтнам, судячи з усього, виявився найбільш підходящим місцем.

Тож нова заява уряду країни свідчить про успішність переговорів. Кат Ба, як зазначають журналісти, дійсно чудово підходить під ігрові локації. Зокрема, кіберспортивне та ігрове видання Sheep Esports пише, що "суворі скелі, глибокі сині води та морська атмосфера Кат Ба" вказують на серіал, дія якого може відбуватися в регіоні Bilgewater. За лором League of Legends, Bilgewater – це портове місто і піратський притулок, де мешкає кілька чемпіонів, таких як Gangplank, Tahm Kench і Miss Fortune.

Перші два сезони Arcane відбувалися у блискучому, прогресивному місті Piltover та темному, індустріальному андерграунді Zaun. Тож це означає, що ми, ймовірно, зможемо дослідити нові сторони цього світу.