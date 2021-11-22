У 2019 році компанія Riot Games анонсувала, що зараз вона працює над файтингом за мотивами гри League of Legends. Тоді її представники показали короткий тизер гри з кодовою назвою Project L, а також відзначили, що за її розробку відповідає студія Radiant Entertainment.

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Загалом це вся інформація, яка з'являлася в мережі про цей проєкт, щоправда, до вчорашнього дня. Річ у тім, що вчора на офіційному ютуб-каналі Riot Games вийшло відео, у якому представники Radiant Entertainment досить детально розповіли про свою нову гру. Одразу ж варто відзначити, що вона поки так й не отримала офіційної назви.

Project L – це файтинг, у якому геймери грають за команду з двох чемпіонів, щоправда, на полі бою може знаходитися лише один з них. Цікаво, що запасний персонаж не сидить без діла, коли його напарник б'ється. Розробники відзначили, що такого героя можна буде використовувати для проведення певних комбо та спільних потужних атак. Тобто запасний персонаж виступає в ролі підтримки.

Автори відзначили, що при роботі над керуванням використовували принцип "легко навчитися, але важко стати майстром". Також розробники розповіли про свою роботу над технічною складовою відеогри. Вони відзначили, що особливу увагу приділять неткоду майбутньої гри. Для цього вони планують використати технології, які ефективно працюють в інших відеоіграх Riot Games (League of Legends та Valorant)

Наостанок варто зазначити, що розробники не називали навіть приблизної дати виходу свого проєкту. Річ у тім, що поки вони завершили роботи лише над основними елементами гри (геймплей, художній стиль, керування), а от за інші ще не бралися (меню, інтерфейс, чемпіони, арени та інше). Щоправда, розробники вже пообіцяли, що у 2022 році будуть частіше виходити на звязок зі своєю аудиторією. До речі, останній дуже сподобалося це відео: 1,6 мільйона переглядів та майже 80 тисяч вподобань.

Перший геймплей Project L: відео