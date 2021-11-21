Нещодавно представники FromSoftware назвали нову дату виходу відеогри Elden Ring, а також нарешті вказали ціну на цей проєкт, розповіли про різні його видання та відкрили передзамовлення. Щоправда, один талановитий геймер вирішив, що вони зробили не все.

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Йдеться про користувача платформи Reddit з нікнеймом Cooz78, який захотів "допомогти" розробникам з FromSoftware. Річ у тім, що цей геймер опублікував фото, на якому можна побачити бойову перепустку для гри Elden Ring. Його пост миттєво став найпопулярнішим у цьому розділі: понад 17 тисяч вподобань та майже 900 коментарів. Цікаво, що його запис навіть увійшов до п'ятірки найкращих за весь час існування цього розділу.

Напевно, всі геймери, які знайомі з творчістю FromSoftware, одразу ж зрозуміли, що це якісний та кумедний фейк. Щоправда, немало користувачів Reddit повірили у подібне, а сам пост отримав чимало скарг через дезінформацію. Але модератори платформи відмовилися його видаляти, а також написали: "якщо ви подумали, що це правда, то у вас проблеми".

Варто відзначити, що до складу цієї фейкової бойової перепустки входить такий контент:

Три картки, які можна використати для пропуску битв з босами.

5 тисяч монет.

Скін на ігрового персонажа з назвою "Yeezus" (модель Каньє Веста).

Бустер досвіду на одну годину.

Скін для гри Fortnite з назвою "John Dark Souls".

Ранній доступ до бета-версії гри Blood Borne на PC.

Фейкова бойова перепустка для відеогри Elden Ring / Фото Reddit Cooz78

Нагадаємо, шо реліз гри Elden Ring відбудеться 25 лютого 2022 року на PC, PS5, PS4, Xbox Series та Xbox One. На PC ціна стартує від 799 гривень, на PlayStation – 1999 гривень, а на Xbox – 70 доларів.