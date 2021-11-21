Недавно представители FromSoftware назвали новую дату выхода видеоигры Elden Ring, а также наконец-то указали цену на этот проект, рассказали о различных его изданиях и открыли предзаказы. Правда, один талантливый геймер решил, что они сделали не все.

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Речь идет о пользователе платформы Reddit с никнеймом Cooz78, который захотел "помочь" разработчикам из FromSoftware. Дело в том, что этот геймер опубликовал фото, на котором можно увидеть боевой пропуск для игры Elden Ring. Его пост мгновенно стал самым популярным в этом разделе: более 17 тысяч лайков и почти 900 комментариев. Интересно, что его запись даже вошла в пятерку лучших за все время существования этого раздела.

Наверное, все геймеры, знакомые с творчеством FromSoftware, сразу же поняли, что это качественный и забавный фейк. Правда, немало пользователей Reddit поверили в подобное, а сам пост получил немало жалоб из-за дезинформации. Но модераторы платформы отказались удалять его, а также написали: "если вы подумали, что это правда, то у вас проблемы".

Стоит отметить, что в состав этого фейкового боевого пропуска входит такой контент:

Три карты, которые можно использовать для пропуска сражений с боссами.

5 тысяч монет.

Скин на игрового персонажа с названием "Yeezus" (модель Канье Уэста).

Бустер опыт на один час.

Скин для игры Fortnite с названием "John Dark Souls".

Ранний доступ к бета-версии игры Blood Borne на PC.

Фейковый боевой пропуск для видеоигры Elden Ring / Фото Reddit Cooz78

Напомним, что релиз игры Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. На PC цена стартует от 799 гривен, на PlayStation – 1999 гривен, а на Xbox – 70 долларов.