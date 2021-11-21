Недавно представители FromSoftware назвали новую дату выхода видеоигры Elden Ring, а также наконец-то указали цену на этот проект, рассказали о различных его изданиях и открыли предзаказы. Правда, один талантливый геймер решил, что они сделали не все.
К теме Геймер показал необычный способ убийства грозного дракона из беты Elden Ring: забавное видео
Речь идет о пользователе платформы Reddit с никнеймом Cooz78, который захотел "помочь" разработчикам из FromSoftware. Дело в том, что этот геймер опубликовал фото, на котором можно увидеть боевой пропуск для игры Elden Ring. Его пост мгновенно стал самым популярным в этом разделе: более 17 тысяч лайков и почти 900 комментариев. Интересно, что его запись даже вошла в пятерку лучших за все время существования этого раздела.
Наверное, все геймеры, знакомые с творчеством FromSoftware, сразу же поняли, что это качественный и забавный фейк. Правда, немало пользователей Reddit поверили в подобное, а сам пост получил немало жалоб из-за дезинформации. Но модераторы платформы отказались удалять его, а также написали: "если вы подумали, что это правда, то у вас проблемы".
Стоит отметить, что в состав этого фейкового боевого пропуска входит такой контент:
- Три карты, которые можно использовать для пропуска сражений с боссами.
- 5 тысяч монет.
- Скин на игрового персонажа с названием "Yeezus" (модель Канье Уэста).
- Бустер опыт на один час.
- Скин для игры Fortnite с названием "John Dark Souls".
- Ранний доступ к бета-версии игры Blood Borne на PC.
Фейковый боевой пропуск для видеоигры Elden Ring / Фото Reddit Cooz78