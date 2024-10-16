Фінал турніру з League of Legends покажуть у прямому ефірі в кінотеатрах

Розробник Riot Games, який стоїть за популярною кіберспортивною грою League of Legends і відповідає за найбільший турнір у цій дисципліні, збирається показати фінал Lol Worlds 2024 у кінотеатрах. Судячи з усього, попит виявився великим, тому компанія вирішила значно збільшити кількість закладів.

Як це буде

Фінал турніру очікується вже 2 листопада. Пройде він у Лондоні, куди багато фанатів потрапити не зможуть. І хоча за всім можна буде спостерігати вдома через трансляцію на офіційному каналі Riot Games у Twitch, все ж набагато приємніше робити це у великій компанії таких же фанатів гри. Саме для цього й існують подібні заходи. Як пише eSportsMag, Riot Games розгорне покази фіналу в багатьох місцях, як і торік.

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На жаль, українцям не варто сподіватися, що щось подібне поширять хоча б у кількох кінотеатрах, принаймні цього року.

Усі європейські команди, на жаль, уже вилетіли на етапі відбору. У фінальні стадії проходять чотири китайські команди, три корейські й одна північноамериканська. Вони змагатимуться за титул чемпіона і можливість розділити 2 250 000 доларів, де 450 000 доларів забирає переможець турніру. 360 000 доларів очікують на команду, що займе другу позицію, а третє місце забере 180 000 доларів.

Окрім кінотеатрів, шанувальники змагальної сцени Lol зможуть спостерігати за фіналом Worlds також в ігрових клубах Riot Play для "більш приватного і менш урочистого досвіду".