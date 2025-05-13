Riot Games оголошує війну токсичним гравцям у League of Legends

Студія Riot Games заявила про запуск нової системи покарань у League of Legends, щоб ефективніше боротися з вельми поширеною токсичною поведінкою гравців. Розробники обіцяють своєчасні попередження замість негайних жорстких покарань, які не працювали, а також акцент на якісній взаємодії в спільноті, яка багато років скаржиться на неадекватну поведінку численних користувачів.

Що чекає на гравців

Riot Games офіційно взялася за проблему токсичності в League of Legends, презентувавши оновлену систему покарань. Про це розповів провідний геймдизайнер Метт Люн-Гаррісон. За його словами, мета компанії – не просто карати порушників, а створити позитивне середовище, у якому гравці будуть прагнути до кращої поведінки, повідомляє 24 Канал.

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У своєму зверненні Люн-Гаррісон зазначив, що команда Riot фокусується на зміні підходу до покарань. Замість суворих санкцій, які, за їхніми спостереженнями, не знижували кількість порушень, розробники хочуть впровадити так звані "своєчасні підштовхування" – сигнали гравцям про виявлену негативну поведінку. Такий підхід, за словами розробника, вже показав ефективність – після попередження менш як 10% гравців повторно порушують правила.

Окремо було порушено тему системи звітності. Riot звертається до гравців із проханням ставитися до повідомлень про порушення більш обдумано. Часте повідомлення про всіх учасників протилежної команди, щоб просто їм помститися за програш, знижує довіру до репортів, і це ускладнює виявлення реальних порушень.

Окрему увагу розробники приділили випадкам грубих порушень. За словами геймдизайнера, менш ніж 0,1% гравців продовжують токсичну поведінку на постійній основі, поки не отримають остаточну заборону. Riot має намір видавати таким користувачам "типову постійну відпустку від гри", хоча визнає, що альтернативні акаунти залишаються проблемою.

На завершення Метт Люн-Гаррісон подякував спільноті за терпіння та підтримку, підкресливши, що команда Riot невпинно працює над тим, щоб зробити League of Legends комфортною для всіх гравців.