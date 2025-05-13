Что ждет игроков

Riot Games официально взялась за проблему токсичности в League of Legends, презентовав обновленную систему наказаний. Об этом рассказал ведущий геймдизайнер Мэтт Люн-Харрисон. По его словам, цель компании – не просто наказывать нарушителей, а создать позитивную среду, в которой игроки будут стремиться к лучшему поведению, сообщает 24 Канал.

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В своем обращении Люн-Харрисон отметил, что команда Riot фокусируется на изменении подхода к наказаниям. Вместо суровых санкций, которые, по их наблюдениям, не снижали количество нарушений, разработчики хотят внедрить так называемые "своевременные подталкивания" – сигналы игрокам о выявленном негативном поведении. Такой подход, по словам разработчика, уже показал эффективность – после предупреждения менее 10% игроков повторно нарушают правила.

Отдельно была затронута тема системы отчетности. Riot обращается к игрокам с просьбой относиться к сообщениям о нарушениях более обдуманно. Частое сообщение обо всех участниках противоположной команды, чтобы просто им отомстить за проигрыш, снижает доверие к репортам, и это затрудняет выявление реальных нарушений.

Отдельное внимание разработчики уделили случаям грубых нарушений. По словам геймдизайнера, менее чем 0,1% игроков продолжают токсичное поведение на постоянной основе, пока не получат окончательный запрет. Riot намерена выдавать таким пользователям "типичный постоянный отпуск от игры", хотя признает, что альтернативные аккаунты остаются проблемой.

В завершение Мэтт Люн-Гаррисон поблагодарил сообщество за терпение и поддержку, подчеркнув, что команда Riot неустанно работает над тем, чтобы сделать League of Legends комфортной для всех игроков.