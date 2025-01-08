Сайт Рівнетеплоенерго використовує картинку з відомої відеогри про ядерний апокаліпсис

Користувачі TikTok помітили, що на сайті Рівнетеплоенерго красується зображення з культової відеогри, яке показує як потрібно оцінювати загрозу від ядерного вибуху.

Дизайнери порталу rivneteploenergo.com або є фанатами серії Fallout або ж просто вподобали собі картинку з відомої гри, інформує 24 Канал з посиланням на @workation_memes у TikTok.

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Дивний вибір зображення розвеселив геймерів

Геймери підмітили, що просто на головній сторінці сайту Рівнетеплоенерго видніється головний символ постапокаліптичної франшизи Fallout – Vault-Boy (Волт-Бой або ж Хлопчик зі сховища).

Скриншот з порталу rivneteploenergo.com / Фото 24 Канал

Створений Interplay Entertainment "талісман" серії вперше з'явився в оригінальній грі 1997 року як рекламний персонаж, що представляє корпорацію Vault-Tec, яка побудувала мережу сховищ на випадок ядерної війни.

Його поза з витягнутим догори великим пальцем нібито дозволяє оцінити ступінь загрози від ядерного вибуху, що видніється на горизонті.

Детальне пояснення методу / Фото з Reddit

Відтоді Волт-Бой є невіднятною частиною кожної частини Fallout та використовується як в інтерфейсі, так і в безпосередньому ігровому процесі чи навіть маркетингу ігор в реальному світі.

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Цікаво наскільки вірусне відео зі знахідкою з TikTok підняло статистику відвідувань порталу rivneteploenergo.com, бо геймерів, які хочуть на власні очі переконатися у правдивості використання цього зображення, точно є чимало.

Можливо, це навіть такий план від працівників Рівнетеплоенерго, оскільки вперше про цей "інцидент" заговорили ще весною 2024 року і відтоді ніхто так і не прибрав картинку з сайту.

Користувачі мережі навіть жартують, що зображення було обрано спеціально, адже в Рівненській області є АЕС.