Roblox звинуватили у завищенні розміру аудиторії з метою введення інвесторів в оману

Roblox, популярну ігрову онлайн-платформу, звинуватили в тому, що вона вводила інвесторів в оману щодо розміру своєї користувацької бази. Про це мовиться у звіті інвестиційної компанії Hindenburg Research. Стверджу, що Roblox постійно завищував кількість своєї аудиторії на 25% – 42%, перебільшуючи реальну кількість людей, які користуються платформою.

З моменту виходу на біржу в 2021 році Roblox повідомив про 79,5 мільйонів щоденних активних користувачів у своїй останній звітності. Однак Hindenburg Research стверджує, що платформа об'єднує реальних користувачів з ботами та альтернативними акаунтами.

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Попри те, що Roblox здатна розрізняти їх, компанія заявила, що щоденна кількість активних користувачів "не є показником того, що на Roblox заходять унікальні люди".

Hindenburg, відомий тим, що виявляє проблеми в компаніях і займається короткими продажами, опублікував свої висновки, що вплинуло на ціну акцій Roblox, яка впала після публікації звіту.

Директор з комунікацій Roblox Дезіре Фіш рішуче заперечила звинувачення, назвавши звіт "оманливим" і звинувативши Hindenburg Research в тому, що компанія має корисливу мету, а її звіт не пов'язаний з реальною бізнес-моделлю Roblox.

Повна відповідь Roblox виданню The Verge:

Ми повністю відкидаємо твердження, викладені у звіті. Фінансові претензії Hindenburg Research просто вводять в оману. Автори звіту, за загальним визнанням, є продавцями на коротких позиціях і мають власний порядок денний незалежно від суті бізнес-моделі та результатів Roblox. За останні чотири квартали наші замовлення, тобто сума грошових надходжень, зросли більш ніж на 22% з 780,7 мільйона доларів у 2 кварталі 2023 року до 955,2 мільйона доларів у 2 кварталі 2024 року. За цей же час грошові кошти, отримані від операційної діяльності, склали 646,3 мільйона доларів, вільний грошовий потік – 440,3 мільйона доларів, і ми орієнтуємося на ще вищі показники у 2024 фінансовому році. Вивчення нашого балансу за GAAP та звіту про рух грошових коштів за GAAP робить це зрозумілим. Зосередженість на обліку грошових коштів та грошових потоках – це теми, на яких ми постійно зосереджувалися з інвесторами, починаючи з часів, коли ми були приватною компанією. Автор не намагався висвітлити нічого з цього, тому що позитивні факти просто не підтримують їхні плани.

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У звіті також наголошується на постійному занепокоєнні щодо домагань до неповнолітніх на платформі. На це у Roblox відповів представник Ерік Портерфілд, який заявив, що компанія регулярно оновлює свою політику безпеки, щоб стримувати шкідливу поведінку.