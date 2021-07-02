Розробники в захваті: шанувальник відтворив у реальності Кланка з Ratchet & Clank – фото

Шанувальник Ratchet & Clank поділився у твітері результатом своєї кількамісячної роботи. Він вирішив "зібрати" у реальності робота Кланка з цієї популярної серії.

Напевно, всі шанувальники Ratchet & Clank з нетерпінням чекали на вихід нової частини у цій дуже популярній серії. Щоправда, головний герой цієї історії просто сидіти без діла не захотів, тому вирішив взятися за цікаву роботу.

Своєю роботою геймер з нікнеймом Tom Lacey поділився у твітері, а вже користувачі цієї соцмережі високо оцінили його старання. Варто відзначити, що його запис зібрав понад 4 тисячі вподобань, а також 850 ретвітів. Користувач Tom Lacey вирішив відтворити у реальності розумного робота Кланка – одного з головних героїв серії Ratchet & Clank. Також він додав, що його версія Кланка не базується на якійсь конкретній грі з цієї серії.

Ентузіаст до своєї роботи підійшов дуже відповідально, а загалом витратив кілька місяців на реалізацію цього задуму. Чимало часу він провів за продумуванням загальної концепції, а також за створенням моделі у Blender. Лише після цього головний герой "роздрукував" різноманітні частини робота на 3D-принтері. Далі все це потрібно було зібрати, додатково обробити, а також розфарбувати. Tom Lacey додав, що найбільше проблем було з очима Кланка, але зрештою він зміг знайти майже ідеальну концепцію.

Варто відзначити, що в ентузіаста дійсно вийшло майже у точності відтворити Кланка. Особливо хочеться відзначити увагу Tom Lacey до різноманітних дрібниць. З цікавого ще можна відзначити, що ця модель у реальну величину, а також, здається, у неї рухома голова та рот. Наостанок варто лише додати, що навіть розробники з Insomniac Games були у захваті від цієї роботи.

Робота користувача Tom Lacey / Фото твітер Tom Lacey