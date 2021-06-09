Уже 11 червня відбудеться реліз нового ексклюзиву для консолі PlayStation 5 – Ratchet & Clank: Rift Apart. Тому вчора розробники зняли ембарго на огляди, щоб критики могли поділитися розгорнутими думками.

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На агрегаторі рецензій Metacritic гру Ratchet & Clank: Rift Apart вже встигло оцінити 97 видань. Критики тепло зустріли цю відеогру, а у середньому вона отримує 89 балів зі 100. На Opencritic цю гру оцінило 96 видань з середнім рейтингом у 89%, а рекомендують її 97% критиків. Загалом відеогра вийшла на рівні найкращих представників цієї серії, хоча є у цієї гри й недоліки.

Загалом журналістам дуже сподобався новий ексклюзив для PS5, а особливо вони відзначають його технічну складову. Критики сходяться на думці, що це перший некстген проєкт, який демонструє можливості нової консолі. Журналістам сподобалася реалізація ефекту трасування променів у цій грі, а також миттєві завантаження. Також критики відзначили роботу дизайнерів та візуальну складову гри Ratchet & Clank: Rift Apart.

Критикують відеогру за просту історію, а також за одноманітні поєдинки з босами. Деякі журналісти навіть відзначили, що серії потрібен перезапуск, бо геймплейно вона вже застаріла. Щоправда, чимало видань, навпаки, похвалили відеогру саме за класичний для серії геймплей. Також деякі критики відзначили, що у Ratchet & Clank: Rift Apart​ є певні технічні проблеми, хоча й не критичні.

Загалом негативні рецензій взагалі відсутні, а жодне видання поки не виставило цій грі оцінку у менше як 70 балів. Наостанок варто відзначити, що придбати гру Ratchet & Clank: Rift Apart можна у крамниці PlayStation Store за 2299 гривень.

Трейлер відеогри Ratchet & Clank: Rift Apart – відео