Уже 11 июня состоится релиз нового эксклюзива для консоли PlayStation 5 – Ratchet & Clank: Rift Apart. Поэтому вчера разработчики сняли эмбарго на обзоры, чтобы критики могли поделиться развернутыми мнениями.

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На агрегаторе рецензий Metacritic игру Ratchet & Clank: Rift Apart уже успело оценить 97 изданий. Критики тепло встретили эту видеоигру, а в среднем она получает 89 баллов из 100. На Opencritic эту игру оценило 96 изданий со средним рейтингом в 89%, а рекомендуют ее 97% критиков. В общем видеоигра вышла на уровне лучших представителей этой серии, хотя есть у этой игры и недостатки.

В целом журналистам очень понравился новый эксклюзив для PS5, а в особенности они отмечают его техническую составляющую. Критики сходятся во мнении, что это первый некстген проект, который демонстрирует возможности новой консоли. Журналистам понравилась реализация эффекта трассировки лучей в этой игре, а также мгновенные загрузки. Также критики отметили работу дизайнеров и визуальную составляющую игры Ratchet & Clank: Rift Apart.

Критикуют видеоигру за простую историю, а также за однообразные поединки с боссами. Некоторые журналисты даже отметили, что серии нужен перезапуск, потому что геймплейно она уже устарела. Правда, многие издания, наоборот, похвалили видеоигру именно за классический для серии геймплей. Также некоторые критики отметили, что в Ratchet & Clank: Rift Apart есть определенные технические проблемы, хотя и не критичные.

В целом негативные рецензии вообще отсутствуют, а ни одно издание пока не выставило этой игре оценку менее 70 баллов. Напоследок стоит отметить, что приобрести игру Ratchet & Clank: Rift Apart можно в магазине PlayStation Store за 2299 гривен.

Трейлер видеоигры Ratchet & Clank: Rift Apart – видео