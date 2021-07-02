Наверное, все поклонники Ratchet & Clank с нетерпением ждали на выход новой части в этой очень популярной серии. Правда, главный герой этой истории просто сидеть без дела не захотел, поэтому решил взяться за интересную работу.

Своей работой геймер с никнеймом Tom Lacey поделился в твиттере, а уже пользователи этой соцсети высоко оценили его старания. Стоит отметить, что его запись собрала более 4 тысяч лайков, а также 850 ретвитов. Пользователь Tom Lacey решил воссоздать в реальности разумного робота Кланка – одного из главных героев серии Ratchet & Clank. Также он добавил, что его версия Кланка не базируется на какой-то конкретной игре из этой серии.

Энтузиаст к своей работе подошел очень ответственно, а всего потратил несколько месяцев на реализацию этого замысла. Немало времени он провел за продумыванием общей концепции, а также за созданием модели в Blender. Только после этого главный герой "распечатал" различные части робота на 3D-принтере. Далее все это нужно было собрать, дополнительно обработать, а также раскрасить. Tom Lacey добавил, что больше всего проблем было с глазами Кланка, но в итоге он смог найти почти идеальную концепцию.

Стоит отметить, что в энтузиаста действительно получилось почти в точности воссоздать Кланка. Особенно хочется отметить внимание Tom Lacey к различным мелочам. Из интересного еще можно отметить, что эта модель в реальную величину, а также, кажется, у нее подвижная голова и рот. Напоследок стоит лишь добавить, что даже разработчики из Insomniac Games были в восторге от этой работы.

Работа пользователя Tom Lacey / Фото твиттер Tom Lacey