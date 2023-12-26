Rockstar Games зазнала чергового зливу: відомо про невидані ігри студії

Студія Rockstar Games зазнала чергового злому. У мережі опинився код Grand Theft Auto 5, деякі дані Grand Theft Auto 6, а також інформація про скасовані проєкти студії.

Джерела стверджують, що з'явилося ще більше даних GTA 6, ніж було до нещодавнього великого витоку. Дані підтверджують кодову назву GTA 6 Project Americas.

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Новий витік Rockstar Games

Повний код GTA 5, за чутками, циркулював у мережі непублічно вже рік, а зараз його оприлюднили. Також з'явилася попередня версія карти GTA 5.

Витік коду містить файли для Bully 2 – скасованого продовження пригодницької гри Rockstar. Bully вийшла між Grand Theft Auto: San Andreas та Grand Theft Auto 4. Гра була схожою на серію GTA. Дані свідчать про те, що студія Rockstar деякий час працювала над Bully 2.

Крім того, у зливі знайшли файли, які вказують на те, що Rockstar деякий час працювала над створенням гри GTA Tokyo для Playstation 2. Багато геймерів вважають, що саме ера PS2 була найкращим періодом для Rockstar.