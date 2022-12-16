Rockstar Games найбільш відома розробкою франшиз Grand Theft Auto та Red Dead Redemption, які мали величезний успіх. Наприклад, Grand Theft Auto 5 було продано понад 170 мільйонів одиниць з моменту її оригінального випуску в 2013 році, а Red Dead Redemption 2 – 45 мільйонів копій.

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Дивні натяки від Rockstar Games

2022 рік видався шаленим роком для Rockstar Games, оскільки наступна велика гра GTA просочилася на початку року. Він включав численні кадри ігрового процесу з Grand Theft Auto 6, що перебуває в розробці, а також підтвердив налаштування подвійного героя для гри.

Тепер Rockstar Games опублікувала дивне відео у своєму твітері, яке складається з тривожних фонових звуків і суміші кольорів. Він починається й закінчується логотипом Rockstar Games, що блимає однаковими кольорами, але не вказує ні на що конкретне.

Ролик триває всього 15 секунд, але дехто вважає, що Rockstar дражнить у відео GTA 6. Витік вказав на те, що в GTA 6 велика увага приділяється наркокартелям, тому деякі гравці вважають, що відео може бути пов'язане з центральною темою гри.

Інша частина шанувальників вважає, що Rockstar Games просто просуває останнє оновлення для Grand Theft Auto Online під назвою Los Santos Drug Wars. Це оновлення було запущено 13 грудня, і, як кажуть, воно вносить "психоактивний штам хаосу в Grand Theft Auto Online".

Опис певною мірою збігається з роликом, але незрозуміло, чи дивне відео пов'язане з майбутньою Grand Theft Auto 6, чи Rockstar Games просто рекламує оновлення Los Santos Drug Wars.