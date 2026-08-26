Серце розбите, але шоу триває – Rockstar офіційно відповіла на зливи GTA 6

Студія Rockstar Games вперше офіційно відреагувала на катастрофічні витоки ігрового процесу Grand Theft Auto 6 від хакера Cyberleek, які щодня з'являються в мережі.

Розробники назвали ситуацію болючим ударом для команди, але запевнили, що інцидент не завадить релізу довгоочікуваного бойовика, інформує 24 Канал.

Вісім днів у пеклі спойлерів

Зливи конфіденційних матеріалів розпочалися 18 серпня 2026 року, усього за кілька місяців до офіційного виходу гри.

Анонім під псевдонімом Cyberleek щоденно публікувати короткі ролики, які демонструють ігровий процес GTA 6: від стрільби до записів радіостанцій. Сам він говорить, що робить це на знак протесту, хоч дехто і сумнівається у мотивації хакера.

Для студії, яка працювала над проєктом понад десятиріччя, цей інцидент став справжньою трагедією. Фанати серії чекали на нову частину протягом 13 років, тому раптовий та неконтрольований показ сирих матеріалів кинув тінь на заплановане шоу, яке має відбутися на Netflix вже 27 серпня.

Врешті напередодні нього Rockstar Games та Take-Two випустили офіційне звернення, де щиро подякували фанатам за слова підтримки в цей непростий момент.

Ми дуже раді, що завтра всі побачать розширений показ. Щоб підготувати його, знадобилося більше часу, ніж ми хотіли, але, як і з усім, що ми робимо, ми знаємо, що маємо перевершити ваші очікування, і ми рішуче прагнемо забезпечити якість, на яку ви очікуєте та заслуговуєте,

– прокоментувала компанія у соцмережах.

Попри масштаб катастрофи, розробники повідомили, що не планують змінювати ніякі свої плани.

Тож і офіційний реліз гри відбудеться саме 19 листопада 2026 року.

Хоча прикро, що спойлери можуть зіпсувати заплановані враження від гри, ми сподіваємося, що кожен почекає ще трохи, аби особисто оцінити гру 19 листопада,

– резюмували Rockstar Games.

Справді хочеться сподіватися, що всі зливи не затьмарять майбутній реліз, на який ігрова спільнота чекала понад десятиліття.