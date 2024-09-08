"Ідіть до біса", – музикант емоційно відповів на запит Rockstar про додання його пісні у GTA 6

Співзасновник гурту Heaven 17 поділився історією про спілкування з Rockstar щодо додання однієї з пісень колективу в GTA 6. Музиканта обурила ціна, запропонована розробниками за ліцензію.

Rockstar самі того не очікуючи втрапили у мініскандал, адже учасник гурту Heaven 17 – Мартін Вейр виявився вельми невдоволеним їхньою пропозицією щодо співпраці.

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Музиканта обурила запропонована сума

Як розповів митець, в дописі на своїй сторінці в X, нещодавно з ним від імені Rockstar зв'язалися видавці, які запропонували включити одну з пісень гурту в найочікуванішу гру десятиліття – Grand Theft Auto 6.

Зрозуміло, що подібна пропозиція є честю для будь-якого творця, але виникло одне "але".

Кліп на ту саму пісню (Temptation) – дивитися відео

За права на ліцензію треку, розробники запропонували Вейру всього лиш разовий платіж у 7,5 тисяч доларів без будь-яких додаткових виплат чи роялті в майбутньому.

Якщо говорити про це в контексті, то Grand Theft Auto 5 заробила, зачекайте… 8,6 МІЛЬЯРДА доларів…. Ідіть до біса,

– гнівно написав музикант.

Отож, ми навряд почуємо цю хітову композицію з 1983 року в GTA 6, якщо Rockstar не розщедряться на куди кращу пропозицію, звісно, при умові, що уся історія Вейра правдива.