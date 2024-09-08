Rockstar сами того не ожидая попали в мини-скандал, ведь участник группы Heaven 17 – Мартин Вейр оказался весьма недовольным их предложением о сотрудничестве.

Стоит внимания Black Myth: Wukong отчитывается об огромных продажах и сообщает невероятные новости для фанатов

Музыканта возмутила предложенная сумма

Как рассказал артист, в посте на своей странице в X, недавно с ним от имени Rockstar связались издатели, которые предложили включить одну из песен группы в самую ожидаемую игру десятилетия – Grand Theft Auto 6.

Понятно, что подобное предложение является честью для любого творца, но возникло одно "но".

Клип на ту самую песню (Temptation) – смотреть видео

За права на лицензию трека, разработчики предложили Вейру всего лишь разовый платеж в 7,5 тысячи долларов без каких-либо дополнительных выплат или роялти в будущем.

Если говорить об этом в контексте, то Grand Theft Auto 5 заработала, подождите... 8,6 МИЛЛИАРДА долларов .... Идите к черту,

– гневно написал музыкант.

Так что, мы вряд ли услышим эту хитовую композицию с 1983 года в GTA 6, если Rockstar не раскошелятся на куда лучшее предложение, конечно, при условии, что вся история Вейра и вовсе правдива.