Офіційно: Rockstar анонсували GTA 6 – коли чекати на перший трейлер

Лише нещодавно з'явилися чутки, про те що Rockstar готові анонсувати наступну гру у серії Grand Theft Auto, як розробник Сем Хаузер підтвердив цю інформацію та розповів коли чекати на перший трейлер GTA 6.

Авторитетний журналіст Джейсон Шраєр лишень повідомив, що Rockstar анонсують GTA 6 до кінця тижня, і це дійсно сталося зовсім невдовзі після виходу його статті для Bloomberg.

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Отож, Rockstar Games оголосила, що покаже трейлер наступної Grand Theft Auto вже на початку грудня, акурат у місяць свого 25 ювілею.

Хоча точну дату так і не повідомили, однак усе вказує на те, що довгоочікуваний відеоролик презентують на церемонії The Game Awards 2023, яка пройде в ніч із 7 на 8 грудня.

Ми в захваті від змоги розповісти вам, що на початку грудня ми покажемо перший трейлер наступної Grand Theft Auto, – йдеться на сторінці Rockstar у X.

Також, студія подякувала гравцям з усього світу за неймовірну підтримку протягом довгих років:

...завдяки їй (підтримці – ред.) ми мали можливість створювати ігри, якими ми дійсно надихаємось. Без вас все це було б неможливим – і ми дуже вдячні всім вам, що ви розділяєте цю подорож з нами.

Отож, роки очікування добігають кінця і до того моменту, коли мільйони геймерів, затамувавши подих, вперше побачать трейлер однієї з найважливіших ігор в історії індустрії залишаються лічені дні.