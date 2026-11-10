Найдорожчий ігровий мерч в історії – реальне авто з GTA 6 продають у Лондоні за шалені гроші

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Унікальне авто Grotti Cheetah відтворили у реальному житті разом із відомою майстернею West Coast Customs, а тепер воно стало доступним для придбання, повідомляє Hypebeast.

Легендарне авто з Vice City у реальному світі

Спеціалісти з легендарної лос-анджелеської автомайстерні повністю відтворили культовий італійський суперкар Grotti Cheetah, який чудово знайомий шанувальникам серії ще за класичними пригодами у Vice City.

Реальна машина отримала справжній двигун V8 об'ємом 4,9 літра, занижену підвіску, трекові шини та розкішний салон із замовним італійським шкіряним оздобленням. Зовні автомобіль пофарбували у фірмові рожево-блакитні градієнтні кольори, які ідеально передають естетику неонового міста.

Авто у магазині / Фото selfridges.com

Ексклюзивне авто виставили на продаж у британському універмазі Selfridges у Лондоні. Ціна Grotti Cheetah становить 1 мільйон фунтів стерлінгів, що перевищує 1,3 мільйона доларів США.

Машину демонструють у межах спеціального поп-ап заходу, який триватиме з 9 по 28 листопада. Попри приголомшливу вартість, Grotti Cheetah – це лише частина великої рекламної кампанії. Майстри з West Coast Customs відтворили загалом шість реальних автомобілів із Grand Theft Auto VI. Раніше їх всі можна було побачити на вулицях Маямі.

Серед них опинилися гоночний Progen Emerus з 4,0-літровим двигуном twin-turbo, стильний Invetero Coquette з 6,2-літровим мотором у камуфляжі "Yeti Camo", класичні лоурайдери Albany Buccaneer і Albany Manana, а також поліцейський перехоплювач Pegassi Tempesta з 4,0-літровим двигуном V10.

Інші авто / Фото Rockstar

Окрім справжнього спорткара, у розкішному лондонському універмазі презентували понад 60 найменувань офіційного мерчу GTA 6.

Шанувальники можуть придбати спортивні джерсі місцевих команд Vice City, форму працівників мережі фастфуду Burger Shot, кепки, бейсбольні м'ячі та куртки. Деякі речі також вражають ціною: наприклад, фірмова куртка Goodtime State Varsity коштує 2,5 тисячі фунтів стерлінгів.

Така масштабна акція проходить на тлі очікування виходу гри, який запланували на 19 листопада для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S.