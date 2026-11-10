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Games Новини Найдорожчий ігровий мерч в історії – реальне авто з GTA 6 продають у Лондоні за шалені гроші
10 листопада, 14:59
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Найдорожчий ігровий мерч в історії – реальне авто з GTA 6 продають у Лондоні за шалені гроші

Максим Задворський

Компанія Rockstar Games вирішила здивувати геймерів напередодні виходу Grand Theft Auto VI і створила справжній суперкар з гри, який можна купити за кругленьку суму.

Унікальне авто Grotti Cheetah відтворили у реальному житті разом із відомою майстернею West Coast Customs, а тепер воно стало доступним для придбання, повідомляє Hypebeast.

Легендарне авто з Vice City у реальному світі 

Спеціалісти з легендарної лос-анджелеської автомайстерні повністю відтворили культовий італійський суперкар Grotti Cheetah, який чудово знайомий шанувальникам серії ще за класичними пригодами у Vice City. 

Реальна машина отримала справжній двигун V8 об'ємом 4,9 літра, занижену підвіску, трекові шини та розкішний салон із замовним італійським шкіряним оздобленням. Зовні автомобіль пофарбували у фірмові рожево-блакитні градієнтні кольори, які ідеально передають естетику неонового міста. 

Авто у магазині / Фото selfridges.com

Ексклюзивне авто виставили на продаж у британському універмазі Selfridges у Лондоні. Ціна Grotti Cheetah становить 1 мільйон фунтів стерлінгів, що перевищує 1,3 мільйона доларів США. 

Машину демонструють у межах спеціального поп-ап заходу, який триватиме з 9 по 28 листопада. Попри приголомшливу вартість, Grotti Cheetah – це лише частина великої рекламної кампанії. Майстри з West Coast Customs відтворили загалом шість реальних автомобілів із Grand Theft Auto VI. Раніше їх всі можна було побачити на вулицях Маямі.

Серед них опинилися гоночний Progen Emerus з 4,0-літровим двигуном twin-turbo, стильний Invetero Coquette з 6,2-літровим мотором у камуфляжі "Yeti Camo", класичні лоурайдери Albany Buccaneer і Albany Manana, а також поліцейський перехоплювач Pegassi Tempesta з 4,0-літровим двигуном V10.

Інші авто / Фото Rockstar

Окрім справжнього спорткара, у розкішному лондонському універмазі презентували понад 60 найменувань офіційного мерчу GTA 6

Шанувальники можуть придбати спортивні джерсі місцевих команд Vice City, форму працівників мережі фастфуду Burger Shot, кепки, бейсбольні м'ячі та куртки. Деякі речі також вражають ціною: наприклад, фірмова куртка Goodtime State Varsity коштує 2,5 тисячі фунтів стерлінгів.

Така масштабна акція проходить на тлі очікування виходу гри, який запланували на 19 листопада для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

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