Інсайдерська інформація стверджує, що розробники повернуться до давно забутої детективної франшизи, повідомляє gamesradar+.

Детективний сиквел замість вестерну

За інформацією надійного інсайдера, наступною грою розробників стане продовження детективного нуар-трилера L.A. Noire, а не третя частина популярного вестерну про дикий захід.

Витік даних із форуму 4chan, який згодом опублікували на неофіційному майданчику GTAForums, вказує на зміну локації та сюжетного фокусу. Події нової гри розгортатимуться в Сан-Франциско, де головному герою доведеться вистежувати знаменитого серійного вбивцю на прізвисько Зодіак.

Авторитетність цього джерела підтвердили попередні витоки стосовно Grand Theft Auto 6. Інсайдер точним чином описав ігрові механіки між головними персонажами Джейсоном і Люсією, включно з впливом рішень гравця на їхні романтичні стосунки.

За його словами, розробники прагнуть зробити новий детективний проєкт графічним еталоном індустрії, проте релізу доведеться чекати щонайменше до 2030 року. Головним чином це зумовлено тим, що підтримка GTA 6 забере більшу частину ресурсів студії протягом 2027-28 років.

Цікаво, що така інформація цілком збігається з натяками, які давав голова Take-Two Штраус Зельник, про те, що студія ще не закінчила з франшизою, а видавці планують "зробити щось з усією своєю інтелектуальною власністю".

Оригінальна гра вийшла 15 років тому і розповідала про розслідування корупції та наркоторгівлі в поліції Лос-Анджелеса 1940-х років.

Трейлер оригіналу: дивіться відео

Попри тривалу паузу, геймери зберігають інтерес до виходу сиквелу, хоч він і менш ажіотажний аніж RDR 3.