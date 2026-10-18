Уважні геймери помітили суттєві зміни, що відбулися з обкладинкою гри, яку розмістили на фасаді однієї з будівель французької столиці, повідомляє Kotaku.

Що саме змінили на паризькому банері

Протягом двох тижнів робітники закріплювали величезне рекламне полотно на фасаді однієї з веж Les Mercuriales.

Коли 15 жовтня 2026 року монтаж завершили, фанати GTA одразу виявили відмінності від оригінального арту розробників.

Готовий арт / Фото з X

Зокрема, на паризькій версії зник пістолет у руках головної героїні Люсії, а також штурмова гвинтівка в нижній частині артбуку, де у персонажа натомість залишилася лише піднята вгору порожня рука.

Порівняння постера з банером / Фото з Reddit

Розміщення подібних гігантських промо-матеріалів завжди вимагає тривалих узгоджень із муніципальною владою та власниками нерухомості.

Водночас у багатьох європейських країнах діють суворіші правила щодо демонстрації зброї у публічних місцях, ніж у Сполучених Штатах Америки. Шанувальники швидко підмітили, що наприклад, у Нью-Йорку аналогічний мурал показує персонажів із повним арсеналом.

Схоже, власники цієї вежі в Парижі не надто захоплені ідеєю розміщувати гігантську зброю на фасаді будівлі,

– вважає автор видання Kotaku Зак Звізен.

Попри все, вихід фінального трейлера гри підтвердив, що реліз Grand Theft Auto 6 відбудеться 19 листопада 2026 року для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S.