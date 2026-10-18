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Games Новини Rockstar відредагувала обкладинку GTA 6 задля гігантського банера у Парижі
18 жовтня, 12:04
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Rockstar відредагувала обкладинку GTA 6 задля гігантського банера у Парижі

Максим Задворський

Rockstar розгорнула масштабну рекламну кампанію GTA 6 по всьому світу. Проте під час монтажу гігантського банера на одній із найвідоміших веж Парижа фанати помітили несподівану деталь.

Уважні геймери помітили суттєві зміни, що відбулися з обкладинкою гри, яку розмістили на фасаді однієї з будівель французької столиці, повідомляє Kotaku.

Що саме змінили на паризькому банері 

Протягом двох тижнів робітники закріплювали величезне рекламне полотно на фасаді однієї з веж Les Mercuriales. 

Коли 15 жовтня 2026 року монтаж завершили, фанати GTA одразу виявили відмінності від оригінального арту розробників. 

Готовий арт / Фото з X

Зокрема, на паризькій версії зник пістолет у руках головної героїні Люсії, а також штурмова гвинтівка в нижній частині артбуку, де у персонажа натомість залишилася лише піднята вгору порожня рука.

Порівняння постера з банером / Фото з Reddit

Did you notice this detail? They removed the guns from the artwork on the building in Paris.
by u/Arvosss in GTA6

Розміщення подібних гігантських промо-матеріалів завжди вимагає тривалих узгоджень із муніципальною владою та власниками нерухомості

Водночас у багатьох європейських країнах діють суворіші правила щодо демонстрації зброї у публічних місцях, ніж у Сполучених Штатах Америки. Шанувальники швидко підмітили, що наприклад, у Нью-Йорку аналогічний мурал показує персонажів із повним арсеналом.

Схоже, власники цієї вежі в Парижі не надто захоплені ідеєю розміщувати гігантську зброю на фасаді будівлі, 
– вважає автор видання Kotaku Зак Звізен.

Попри все, вихід фінального трейлера гри підтвердив, що реліз Grand Theft Auto 6 відбудеться 19 листопада 2026 року для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

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