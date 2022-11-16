Починаючи як гру в аркадному стилі, перш ніж перейти до сучасного формату бойовиків від третьої особи, франшиза Grand Theft Auto вважається однією з найбільш інноваційних і суперечливих в ігровій сфері, продавши вражаючі 385 мільйонів копій.

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Фільм за мотивами GTA

В останньому епізоді подкасту BBC Bugzy Malone's Grandest Game Кірк Ювінг розмірковував про успіх франшизи Grand Theft Auto та його стосунки з одним із розробників Семом Хаузером.

Креативний директор навіть розповів, що фільм Grand Theft Auto був запропонований Хаузеру та Rockstar з Емінемом у головній ролі та Тоні Скоттом із Top Gun як режисера. Та вони відмовилися від ідеї.

Я пам'ятаю, як мені подзвонив продюсер із Лос-Анджелеса близько 4 години ранку з пропозицією зняти фільм, і він сказав: "Кірк, ми маємо Емінема в головній ролі, і Тоні Скотта для зйомок, 5 мільйонів доларів на ніс, ти зацікавлений?" Я зателефонував Сему і сказав: "Слухай, вони хочуть, щоб Емінем знявся у фільмі Grand Theft Auto, а режисером став Тоні Скотт". А він сказав: "Не цікавить",

– розповів Кірк Ювінг.

Він пояснює, що в той час Rockstar вирішили відмовитися від фільму, оскільки розуміли, що створена компанією медіа-франшиза була більшою, ніж будь-який фільм на той час.

Враховуючи зростаючий успіх франшизи в той час, коли вона була представлена, зрозуміло, що Голлівуд мав би бажання скористатися популярністю Grand Theft Auto для створення фільму.

Незважаючи на свої застереження щодо цього питання, багато хто вважає, що зараз ідеальний час для фільму Grand Theft Auto. Адже Grand Theft Auto V підняла планку масштабів проєкту.

Цей фільм точно міг стати одним з найкращих фільмів, знятим за мотивами відеоігор. До слова, саме про такі фільми ми раніше вже розповідали.