Rockstar змінили логотип у своєму магазині: геймери впевнені, що це натяк на майбутній анонс

У офіційному магазині Rockstar помінявся логотип – такий самий трюк компанія вже кілька разів використовувала перед важливими анонсами. Детальніше про це – у матеріалі.

Нові ігри від Rockstar – це завжди важлива подія в житті геймерів, тому не дивно, що за новинами компанії пильно стежать у мережі. Певний час тому інсайдери вже ділилися чутками про можливий майбутній проєкт студії, а нещодавня зміна логотипу в магазині лише підливає масла у вогонь.

До теми Скоро може відбутися анонс довгоочікуваної гри від Rockstar Games, – стверджують інсайдери

Отож, цифровий магазин Rockstar Games змінив зображення, що розміщується у нижній частині сайту. Логотип змінився ще на початку листопада, але звернули на це увагу лише зараз.

Раніше на тому місці красувався стандартний логотип студії – чорна літера "R" на тлі помаранчевого квадрата. Наразі ж використовується зображення із двоголовим орлом і все б нічого, але подібне уже траплялося у 2005 році перед анонсом гри про проблемних школярів – Bully.

Логотип на сайті Rockstar / скриншот store.rockstargames.com

Після цієї новини шанувальники франшизи забили на сполох, адже в купі з попередньою інформацією від інсайдерів майбутній анонс видається більш ніж реальним. До того ж не лише з Bully компанія використовувала подібний трюк. Напередодні анонсу Red Dead Redemption 2 логотип також мінявся – тоді тло стало червоним замість звичного помаранчевого.

Достеменно не відомо, що саме очікує на франшизу, адже думки щодо цього досі розходяться. Ремейк, ремастер чи повноцінне продовження?

В будь-якому випадку, ми впевненні, що шанувальники будуть задоволені, звісно, якщо не повториться історія з провальним "оновленням" трьох частин GTA.