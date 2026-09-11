Актор Red Dead Redemption 2 розкрив цікаву деталь про одну зі своїх сцен

Персонаж Артур Морган із культової гри Red Dead Redemption 2 запам'ятався гравцям не лише важкою долею, а й моторошно реалістичним кашлем. Виконавець головної ролі Роджер Кларк розповів, що цей ефект виявився зовсім не результатом майстерної імітації.

Секрети реалістичності

Під час розробки вестерну актор озвучення та мокап-моделювання працював над проєктом протягом п'яти років. За цей тривалий час він неодноразово хворів на звичайні застуди в реальному житті. Замість скасування робочих сесій Кларк одразу вирушав до студії та записував хрипи у справді хворому стані, пише IGN.

Актор зазначив, що весь цей довгий процес не став для нього надто важким випробуванням. Розробники завчасно планували складні епізоди та залишали виснажливі звукові сесії на кінець робочого дня.

Це не так погано, як ви могли б подумати, адже я мав п'ять років, щоб розподілити це навантаження,

– прокоментував актор Роджер Кларк.

Кларк додав, що під час справжніх застуд творці гри отримали величезний масив неймовірно точних звукових даних. Коли актор відчував нездужання, він сам пропонував командам розробників скористатися моментом для запису.

У самій грі Артур Морган заражається туберкульозом на ранніх етапах сюжету після того, як жорстоко побив людину до смерті заради вибивання боргу. Ця подія стає своєрідним кармічним покаранням за злочинне життя героя. Згодом персонаж втрачає свідомість від чергового нападу, після чого лікар ставить йому смертельний діагноз. Попри важку хворобу, герой намагається спокутувати свої гріхи та допомогти іншим людям.