Доки з кожним днем увесь світ все більше розуміє те, що краще не мати нічого спільного із Росією та її громадянами, тамтешні можновладці продовжують "закручувати гайки" для свого населення у всіх сферах життя. Цього разу дісталося й відеоіграм, повідомляє 24 канал.

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Здавалося б, що у 2022 році вести бізнес в Росії це моветон і кожна поважна компанія, у тому числі розробники та видавці ігор, мали б припинити навіть продавати там свій продукт, як це, наприклад, зробили поляки із CD Projekt RED.

Проте, поки більшість розробників не дійшли до таких "радикальних" дій їм, на потіху всіх українців, вирішили допомогти депутати Держдуми.

Перший заступник голови комітету з освіти Яна Лантратова перерахувала десятки комп'ютерних ігор, у яких "є геї, лесбіянки, трансгендери та бісексуали" та запропонувала запровадити величезні штрафи (до 5 млн рублів) за нібито ЛГБТ-пропаганду у цих проєктах.

Відеоігри зі списку:

серія Assassin's Creed

серія Borderlands

Divinity: Original Sin 2

серія Dragon Age

Life Is Strange

серія The Last of Us

франшиза Fallout

Apex Legends

RimWorld

Overwatch

Сподіваємося, що подібні дії відкриють очі тим розробникам відеоігри яких ще не покинули російський ринок та допоможуть зробити це якомога швидше.