Склад NAVI з CS:GO покинули одразу три гравці – хто прийшов на заміну

Українська кіберспортивна організація NAVI оголосила про масштабні зміни у складі з CS:GO, підтвердивши усі чутки, що з'являлися у мережі раніше. Детальніше – у матеріалі.

Після кількох поспіль провальних результатів та невдалого мейджору, у NAVI вирішили, що настав час змін і попри першочергові чутки про заміну одного гравця, в колективі поміняли одразу трьох, повідомляє 24 Канал.

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Отож, склад "народжених перемагати" покинули: останній новачок колективу Андрій "npl" Кухарський та старожили команди Ілля Залуцький та Денис Шаріпов, більш знані як Perfecto та electroNic.

Відхід останніх двох кіберспортсменів означає, що нарешті у складі NAVI з CS:GO ми більше не побачимо російських прапорів, адже команда переходить на новий вектор розвитку та буде англійськомовною.

Задля цього до колективу приєдналися фінський досвідчений капітан – Алексі "Aleksib" Віролайнен, один з кращих гравців BlastTV Paris Major 2023 (рейтинг 1,35) – молдовський ріфлер Міхай "IM" Іван та литовець Джастін "⁠jL⁠" Лекавічус.

Хоча ці три підписання гравців є покупками з команд NiP, Gamer Legion та Apeks відповідно – суми трансферів не повідомляються.

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Найближчим турніром для оновленого складу NAVI стане BLAST Fall Groups 2023, який розпочнеться трохи більш як за тиждень – 10 липня.