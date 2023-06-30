После нескольких подряд провальных результатов и неудачного мейджора, в NAVI решили, что пришло время перемен и несмотря на первоочередные слухи о замене одного игрока, в коллективе поменяли сразу троих, сообщает 24 Канал.

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Итак, состав "рожденных побеждать" покинули: последний новичок коллектива Андрей "npl" Кухарский и старожилы команды Илья Залуцкий и Денис Шарипов, более известные как Perfecto и electroNic.

Уход последних двух киберспортсменов означает, что, наконец, в составе NAVI по CS:GO мы больше не увидим российские флаги, ведь команда переходит на новый вектор развития и основным языком будет английский.

Для этого к коллективу присоединились финский опытный капитан – Алекси "Aleksib" Виролайнен, один из лучших игроков BlastTV Paris Major 2023 (рейтинг 1,35) – молдавский рифлер Михай "IM" Иван и литовец Джастин "⁠jL⁠" Лекавичюс.

Хотя эти три подписания игроков являются покупками из команд NiP, Gamer Legion и Apeks соответственно – суммы трансферов не сообщаются.

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Ближайшим турниром для обновленного состава NAVI станет BLAST Fall Groups 2023, который начнется чуть более чем через неделю – 10 июля.