Як розподілилася сітка The International 2025?

Головна подія кіберспортивного сезону в Dota 2, The International 2025, розпочнеться вже 4 вересня в Гамбурзі, Німеччина. Організатори оголосили пари першого раунду групового етапу, який пройде за швейцарською системою. Усі матчі цієї стадії гратимуться у форматі "best-of-3", пише 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

Одна з головних інтриг першого дня – старт чинних чемпіонів, команди Team Liquid. Минулого року вони тріумфально перемогли Gaimin Gladiators у гранд-фіналі з рахунком 3:0. Цього разу їхній шлях до захисту титулу розпочнеться з матчу проти BOOM Esports, колективу, що пробився на турнір через кваліфікації в Південно-Східній Азії.

Сама ж Gaimin Gladiators, нагадаємо, покинула турнір 25 серпня через внутрішні конфлікти між гравцями і керівництвом. Їй на заміну прийшла команда Yakutou Brothers, яка здебільшого відома як Yakult Brothers.

Інші пари розподілилися так:

Team Tidebound проти NAVI – українська організація Natus Vincere нарешті знову представлена на головній сцені Dota 2.

Aurora Gaming проти Xtreme Gaming – битва представників Східної Європи та Китаю.

Team Falcons проти Team Nemesis – протистояння, яке в спільноті охрестили битвою "Давида та Голіафа".

Tundra Esports проти Yakutou Brothers.

BetBoom проти Nigma Galaxy. Для Nigma це перший The International з моменту заснування організації, що додає матчу особливого значення.

PARIVISION проти HEROIC.

Team Spirit виступить проти Wildcard.

Нагадаємо, Natus Vincere наразі представлена колишніми гравцями NAVI Junior. Попередню основну команду розпустили у червні через погані результати, а на їхнє місце прийшли гравці молодіжного складу.

Груповий етап, що отримав назву "The Road to The International", триватиме з 4 по 7 вересня. За його підсумками три найкращі команди напряму пройдуть у плей-оф. Колективи, що посядуть місця з 4-го по 13-те, продовжать боротьбу у спеціальному відбірковому раунді, а решта покинуть турнір. Основна стадія плей-оф, яка власне і є "The International", запланована на 11-14 вересня.

