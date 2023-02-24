Steam опублікував вичерпний список усіх майбутніх розпродажів, на які користувачам платформи слід чекати протягом 2023 року.

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Як найбільший офіційний ринок ігор, доступний для ПК, Steam часто проводить тематичні розпродажі та інші різноманітні заходи, що дають геймерам можливість суттєво оновити свої ігрові бібліотеки за відносно невеликі кошти.

Зокрема, зараз у Steam проходить "Фестиваль таємниць", присвячений детективним іграм, що триватиме до 27 лютого включно.

У його рамках радимо звернути увагу на проєкти української студії Frogwares, що розповідають про різноманітні пригоди Шерлока Голмса.

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Повний розклад розпродажів Steam на 2023 рік виглядає наступним чином:

Весняний розпродаж — з 16 по 23 березня;

Фестиваль головоломок — з 24 квітня по 1 травня;

Фестиваль спортивних ігор — з 15 по 22 травня;

Фестиваль новинок Steam — з 19 по 26 червня;

Літній розпродаж — з 29 червня по 13 липня;

Фестиваль стелсу — з 24 по 31 липня;

Фестиваль візуальних новел — з 7 по 14 серпня;

Фестиваль стратегій — з 28 серпня по 4 вересня;

Фестиваль пекельної стрілянини — з 25 вересня по 2 жовтня;

Фестиваль новинок Steam — з 9 по 16 жовтня;

Фестиваль "Страшно в Steam", присвячений Гелловіну — з 26 жовтня по 2 листопада;

Осінній розпродаж — з 21 по 28 листопада;

Зимовий розпродаж — з 21 грудня 2023-го по 4 січня 2024 року.

Отож, занотовуйте дати та додавайте цікаві для вас проєкти в список бажаного аби не пропустити можливість придбати їх за вигідною ціною.