Steam опубликовал исчерпывающий список всех будущих распродаж, которых пользователям платформы следует ожидать в течение 2023 года.

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Как крупнейший официальный рынок игр для ПК, Steam часто проводит тематические распродажи и другие мероприятия, позволяющие геймерам существенно обновить свои игровые библиотеки за относительно небольшие деньги.

В частности, сейчас в Steam проходит "Фестиваль тайн", посвященный детективным играм, который продлится до 27 февраля включительно.

В его рамках рекомендуем обратить внимание на проекты украинской студии Frogwares, рассказывающих о различных приключениях Шерлока Холмса

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Полное расписание распродаж Steam на 2023 год выглядит следующим образом:

Весенняя распродажа – с 16 по 23 марта;

Фестиваль головоломок - с 24 апреля по 1 мая;

Фестиваль спортивных игр – с 15 по 22 мая;

Фестиваль новинок Steam – с 19 по 26 июня;

Летняя распродажа – с 29 июня по 13 июля;

Фестиваль стелса – с 24 по 31 июля;

Фестиваль визуальных новелл - с 7 по 14 августа;

Фестиваль стратегий – с 28 августа по 4 сентября;

Фестиваль адской стрельбы - с 25 сентября по 2 октября;

Фестиваль новинок Steam – с 9 по 16 октября;

Фестиваль "Страшно в Steam", посвященный Хэлловину - с 26 октября по 2 ноября;

Осенняя распродажа – с 21 по 28 ноября;

Зимняя распродажа - с 21 декабря 2023 по 4 января 2024 года.

Итак, записывайте даты и добавляйте интересующие вас проекты в список желаемого, чтобы не упустить возможность приобрести их по выгодной цене.