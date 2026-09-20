За цим майбутнє індустрії – бюджет The Blood of Dawnwalker склав 40 мільйонів доларів

Ігрова індустрія роками потерпає від роздутих бюджетів та масових звільнень, а автори вампірського екшену The Blood of Dawnwalker показують як компаніям варто працювати в таких умовах.

Створена відносно невеликою командою гра зібрала чудові відгуки та розійшлася тиражем понад мільйон копій лише за перші дні після релізу, показавши, що для створення справді масштабного проєкту не потрібні сотні мільйонів доларів, інформує Bloomberg.

Скромний кошторис та гучний успіх

Студія Rebel Wolves, яку заснував колишній геймдиректор The Witcher 3 Конрад Томашкевич разом із сценаристом Якубом Шамалеком, випустила свою дебютну рольову гру The Blood of Dawnwalker на початку вересня 2026 року.

Розробка проєкту обійшлася компанії у 40 мільйонів доларів, що стало можливим завдяки інвестиціям китайського гіганта NetEase, який отримав 26% акцій студії, а видавцем виступила Bandai Namco. Гра миттєво підкорила ринок та серця багатьох геймерів.

В основі сюжету The Blood of Dawnwalker лежить історія напіввампіра на ім'я Коен, який удень залишається людиною, а вночі перетворюється на вампіра. Розробники надали гравцеві обмежений час – 30 днів і 30 ночей, щоб урятувати родину головного героя, а кожне завдання чи вивчення нових навичок витрачають цей дорогоцінний ресурс.

Трейлер проєкту: дивіться відео

Конрад Томашкевич прагнув уникнути надмірного розростання штату, з чим він стикався під час роботи над Cyberpunk 2077 у CDPR.

Якщо у 2024 році в студії Rebel Wolves працювало 90 фахівців, то згодом команда зросла до 160 осіб за рахунок залучення підрядників на постійну основу. На цій відмітці розробники вирішили зупинити розширення, щоб зберегти особистий контакт у колективі та творчу свободу.

Ми вирішили, що нинішній розмір команди найкраще відповідає нашим потребам. Це дозволяє мені знати кожного й спілкуватися з усіма щодня. Я досі почуваюся творцем, а не менеджером, і саме цим прагну займатися,

– заявив керівник студії.

Бюджет у 40 мільйонів доларів ставить The Blood of Dawnwalker в один ряд із такими успішними проєктами АА категорії, як Kingdom Come: Deliverance 2 з кошторисом 41 мільйон доларів та Clair Obscur: Expedition 33 із бюджетом до 10 мільйонів доларів.

Це суттєво контрастує із сучасними AAA-гігантами, як от Marvel's Wolverine за приблизно 305 мільйонів доларів та GTA 6, витрати на яку можуть перевищити 1 мільярд доларів.

Отож, вампірська RPG є ще одним підтвердженням того, що справді якісний, цікавий та, головне для студій, прибутковий продукт можна створити без гігантських кошторисів, якщо вдало організувати роботу.