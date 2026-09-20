Созданная относительно небольшой командой игра собрала отличные отзывы и разошлась тиражом более миллиона копий всего за первые дни после релиза, доказав, что для создания по-настоящему масштабного проекта не нужны сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Скромный бюджет и громкий успех

Студия Rebel Wolves, основанная бывшим геймдиректором The Witcher 3 Конрадом Томашкевичем вместе со сценаристом Якубом Шамалеком, выпустила свою дебютную ролевую игру The Blood of Dawnwalker в начале сентября 2026 года.

Разработка проекта обошлась компании в 40 миллионов долларов, что стало возможным благодаря инвестициям китайского гиганта NetEase, получившего 26% акций студии, а издателем выступила Bandai Namco. Игра мгновенно покорила рынок и сердца многих геймеров.

В основе сюжета The Blood of Dawnwalker лежит история полувампира по имени Коэн, который днем остается человеком, а ночью превращается в вампира. Разработчики предоставили игроку ограниченное время – 30 дней и 30 ночей, чтобы спасти семью главного героя, а каждое задание или освоение новых навыков отнимает этот драгоценный ресурс.

Трейлер проекта: смотрите видео

Конрад Томашкевич стремился избежать чрезмерного разрастания штата, с чем он сталкивался во время работы над Cyberpunk 2077 в CDPR.

Если в 2024 году в студии Rebel Wolves работало 90 специалистов, то впоследствии команда выросла до 160 человек за счет привлечения подрядчиков на постоянной основе. На этой отметке разработчики решили остановить расширение, чтобы сохранить личный контакт в коллективе и творческую свободу.

Мы решили, что нынешний размер команды лучше всего соответствует нашим потребностям. Это позволяет мне знать каждого и общаться со всеми ежедневно. Я до сих пор чувствую себя творцом, а не менеджером, и именно этим стремлюсь заниматься,

– заявил руководитель студии.

Бюджет в 40 миллионов долларов ставит The Blood of Dawnwalker в один ряд с такими успешными проектами категории AA, как Kingdom Come: Deliverance 2 с бюджетом 41 миллион долларов и Clair Obscur: Expedition 33 с бюджетом до 10 миллионов долларов.

Это существенно контрастирует с современными AAA-гигантами, такими как Marvel's Wolverine стоимостью примерно 305 миллионов долларов и GTA 6, расходы на которую могут превысить 1 миллиард долларов.

Таким образом, вампирская RPG является еще одним подтверждением того, что действительно качественный, интересный и, главное для студий, прибыльный продукт можно создать без гигантских бюджетов, если удачно организовать работу.