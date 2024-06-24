Хідетака Міядзакі сказав неправду про розмір карти в Shadow of the Erdtree, адже вона ще більша

Велике DLC для Elden Ring уже вийшло для всіх і продовжує збирати позитивні відгуки. На жаль, за останні дні рейтинг доповнення дещо просів після того, як показував рекордний рівень схвалення. Причиною назвали надмірну складність гри. Однак це не єдиний сюрприз, який піднесли гравцям розробники, адже виявилось, що карта навіть більша, ніж було обіцяно. Але наскільки?

Ніхто не проти такої "брехні"

Shadow of the Erdtree дійсно велике доповнення. І за своїм розміром у гігабайтах, і за розміром ігрового світу, і за контентом, який воно додає. В одному з інтерв'ю, яке відбувалося ще до релізу DLC, глава компанії FromSoftware Хідетака Міядзакі заявив, що дія нового сюжету відбуватиметься на території, "порівнянній" з територією Лімгрейва, однієї з областей в оригінальній грі, яка з'являється на самому початку. Після того, як гравці оновили й запустили гру, вони назвали ці слова брехнею, але в хорошому сенсі цього слова.

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Фанати вже порівняли карти з однаковим рівнем масштабування. Вони вибрали два Місця Благодаті (Sites of Grace) у Лімгрейві, які знаходяться приблизно на такій же відстані один від одного, як і два інші в The Shadow Lands із доповнення. Дорога від Руїн Вейпойнта до Околиць Міствуда в Лімгрейві зайняла 43 секунди, а від Обгорілих руїн до Хреста з трьома стежками на Рівнині Грейвсайт – 39 секунд.

Користувач Reddit спробував візуалізувати порівняння карт за допомогою анімації накладання.

Ось кілька висновків і зауважень, які можна зробити з цієї анімації:

Карта, яка була взята за основу – це карта всього світу гри, а не лише області Лімгрейв. На неї накладається карта Shadow of the Erdtree.

Можна легко помітити, що загальні контури, хоч і досить грубо, але співпадають з океаном посередині та навіть деякими локаціями на основній карті. Це породило теорію, що приховані землі тіней колись були складовою континенту, але з якоїсь причини, яку лор гри не розкриває, були ніби "вирізані" звідти, а їхнє місце зайняв океан. Але, знову ж таки, це лише домисли.

Враховуючи, що не кожен куточок карти можна відвідати (щось зайнято непрохідними областями), навіть так видно, що ця нова область The Shadow Lands є більшою, ніж Лімгрейв, який знаходиться внизу, під південною частиною океану, і навіть більше, ніж сам океан у центрі.

Масштаб, продемонстрований на анімації, є досить точним, демонструючи різницю в розмірах.



Лімгрейв (ліворуч) та Тіньові землі (праворуч) / Колаж 24 Каналу / Фото FromSoftware

Таким чином можна впевнено говорити, що Міядзакі дещо применшив розміри карти в доповненні, адже вона виявилась не просто трохи більшою, ніж Лімгрейв, а значно більшою.

Гравці, які вже пограти в DLC, кажуть, що воно відчувається повноцінний Elden Ring 2, а не просто доповнення.