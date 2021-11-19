Чи просипали ви колись роботу або ж навчання? А тепер уявіть, що ви солодко спали та пропустили не, скажімо, нудну пару, а можливість поборотися за майже пів мільйона доларів – саме це сталося з одним із популярних кіберспортсменів Call of Duty.

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Про турнір

Турнір World Series of Warzone для регіону Північної Америки зіштовхнув між собою 75 дуетів кіберспортсменів, що боролися один проти одного в серії матчів у приватному лобі, де на кону стояло не багато не мало – 300 000 доларів США. На завершення події усі 150 гравців зіграли ще один матч у режимі Solo, переможець якого одноосібно забрав до кишені ще 100 000 доларів.

Повними тріумфаторами турніру, вигравши командне змагання, стали HusKerrs та Scump, а останній до того ж переміг у матчі за 100 тисяч вічнозелених.

Scump – тріумфатор турніру / зображення esportstalk.com

Проспав своє щастя

Проте, мабуть, найцікавішою подією турніру стало те, що один з професійних гравців примудрився буквально проспати свій шанс на виграш, тим самим зруйнувавши відносини з партнером по команді.

Отож, поки інші дуети розігрівалися та готувалися до турніру, Чарлі "MuTeX" Саума відчайдушно намагався знайти свого товариша по команді Расіма "Blazt" Огресевича. Зрештою, після години, проведеної в намаганнях додзвонитися до партнера чи його дівчини, MuTeX був змушений зіграти перший матч наодинці.

Після цього організатори WSOW дозволили йому провести заміну для наступних матчів, проте вона не особливо зарадила справі й кіберспортсмен повністю провалив турнір.



Десь на екваторі змагання пропащий горе-геймер нарешті знайшовся, прокинувшись після, як він стверджує… 15–годинного сну, але вже було надто пізно.

Реакція Сауми не змусила на себе довго чекати й одразу по закінченню матчів він у своєму твітері заявив, що шукає нового партнера для змагань в дуо режимі на майбутніх турнірах – і його цілком можна зрозуміти.

Сподіваємося, що ця ситуація стане своєрідним уроком для Огресевича, а MuTeX знайде собі більш пунктуального та відповідального товариша по команді.