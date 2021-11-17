Турнір Twitch Rivals World Series of Warzone для регіону Північної Америки відбудеться лише сьогодні, але вже запам'ятається геймерам курйозною ситуацією, що відбулася в прямому етері на очах у десятків тисяч глядачів.

До теми 14–річний геймер прогуляв школу після перемоги у турнірі Warzone з призовим фондом у $75 000

Захід, організований спільними зусиллями Twitch та Activision, має призовий фонд у розмірі 400 000 доларів США, а його учасниками стануть 150 найкращих гравців Warzone із Північної Америки. Попри те що матчі турніру заплановані на 17 листопада, все почалося ще вчора з драфту, де п'ять капітанів вибирали команди, які будуть їх представляти.

Але на десятки тисяч глядачів, що прийшли поглянути на цей процес, очікував неприємний сюрприз у вигляді непристойного жесту із середнім пальцем невідомого школяра, що красувався на екрані кілька секунд. Як виявилося, підлітку вдалося "хакнути" камеру одного із капітанів – стрімера та кіберспортсмена під ніком HusKerrs.

Як не дивно, усі на стрімі залишилися професіоналами й проігнорували несподівану дозу токсичності. Єдиним, хто, виявив якісь емоції був інший капітан ShawnJ, який розгублено засміявся. Пізніше у соцмережах шанувальники гри з гумором відзначили, що, вочевидь хлопець, який зумів потрапити на стрім просто дав усім глядачам відчути трішки енергії випадкового лобі багатокористувацького режиму Call of Duty.

На щастя, проблему було вирішено досить швидко, і тепер геймерам залишається лише сподіватися, що це була єдина неприємність, яка чатувала на них під час перегляду WSOW.