Турнир Twitch Rivals World Series of Warzone для региона Северной Америки состоится только сегодня, но уже запомнится геймерам курьезной ситуацией, состоявшейся в прямом эфире на виду у десятков тысяч зрителей.

К теме 14–летний геймер прогулял школу после победы в турнире Warzone с призовым фондом в $75 000

Мероприятие, организованное совместными усилиями Twitch и Activision, имеет призовой фонд в размере 400 000 долларов США, а его участниками станут 150 лучших игроков Warzone из Северной Америки. Несмотря на то, что матчи турнира запланированы на 17 ноября, все началось еще вчера с драфта, где пять капитанов выбирали команды, которые будут их представлять.

Но десятки тысяч зрителей, пришедших взглянуть на этот процесс, ожидал неприятный сюрприз в виде непристойного жеста со средним пальцем неизвестного школьника красовавшегося на экране несколько секунд. Как оказалось, подростку удалось "хакнуть" камеру одного из капитанов – стримера и киберспортсмена под ником HusKerrs.



Как ни странно, все на стриме остались профессионалами и проигнорировали неожиданную дозу токсичности. Единственным, кто показал какие-то эмоции, был другой капитан ShawnJ, который растерянно засмеялся. Позже в соцсетях поклонники игры с юмором отметили, что, очевидно парень, сумевший попасть на стрим, просто дал всем зрителям почувствовать немного энергии случайного лобби многопользовательского режима Call of Duty.

К счастью, проблема была решена довольно быстро, и теперь геймерам остается только надеяться, что это была единственная неприятность, подстерегающая их во время просмотра WSOW.