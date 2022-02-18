Розпродаж у PS Store і безплатна гра в Epic Games Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

У PS Store, Steam, Microsoft Store та GOG цього тижня стартували нові невеликі розпродажі. А в сервісі Epic Games Store зараз можна безплатно отримати цікаву кооперативну гру.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Безплатна гра в Epic Games Store та розпродажі в Steam: найкращі пропозиції за останній тиждень

Steam

У фірмовому сервісі Valve цього тижня стартував розпродаж ігор Rockstar Games, який завершиться лише 4 березня. А також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, тому нові пропозиції можна пошукати й там. З цікавого ще можна відзначити, що до 22 лютого всі користувачі цього сервісу можуть безплатно зіграти в Naraka: Bladepoint, FIFA 22, Golf With Your Friends та Descenders.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Max Payne 3 – 136 гривень (-65%)

L.A. Noire – 174 гривні (-65%)

Bully: Scholarship Edition – 22 гривні (-66%)

Grand Theft Auto IV: The Complete Edition – 128 гривень (-70%)

Prototype 2 – 268 гривень (-65%)

The Forgotten City – 246 гривень (-25%)

A Plague Tale: Innocence – 149 гривень (-75%)

Cyberpunk 2077 – 449 гривень (-50%)

No Man's Sky – 359 гривень (-50%)

FIFA 22 – 494 гривні (-67%)

The Forgotten City / Фото з крамниці Steam

PlayStation Store

У крамниці PS Store цього разу стартував новий розпродаж з назвою "Планета знижок". Завершиться він лише 2 березня, а загалом зараз тут можна придбати зі знижками майже 700 проєктів. Також додамо, що до вищезгаданої дати всі користувачі цієї крамниці можуть безплатно зіграти в Street Fighter V.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Demon's Souls – 1425 гривень (-25%)

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY – 269 гривень (-80%)

Resident Evil Village – 799 гривень (-60%)

Returnal – 1724 гривні (-25%)

Hitman 3 – 799 гривень (-60%)

Cyberpunk 2077 – 749 гривень (-50%)

Chivalry 2 – 803 гривні (-33%)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 1014 гривень (-65%)

Deathloop Deluxe Edition – 1439 гривень (-40%)

Death Stranding Director's Cut – 1119 гривень (-20%)

Demon's Souls / Фото з крамниці PlayStation Store

Microsoft Store

У фірмовому сервісі Microsoft цього разу розпочалося три невеликих розпродажі. Перший присвячений перегонам, другий – найкращим проєктам різних видавців, а третій – наборам для відеоігор. Також додамо, що до 21 лютого всі користувачі цього сервісу можуть безплатно пограти в NBA 2K22 та NASCAR 21: Ignition.

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

F1 2021 – 20 доларів (-67%)

Assetto Corsa Ultimate Edition – 8 доларів (-80%)

The Crew 2 Special Edition – 12 доларів (-80%)

WRC 10 FIA World Rally Championship – 30 доларів (-50%)

Cyberpunk 2077 – 30 доларів (-50%)

Serious Sam 4 – 27 доларів (-33%)

The Ascent – 18 доларів (-40%)

Overcooked! All You Can Eat – 20 доларів (-50%)

The Division 2 One-Time Offer Pack – 10 доларів (-50%)

Marvel's Avengers Heroic Starter Pack – 4 долари (-30%)

Serious Sam 4 / Фото з крамниці Microsoft Store

Інші пропозиції

У крамниці GOG цього тижня розпочався цікавий розпродаж з назвою "We Love Games". А тому до 21 лютого в цьому сервісі можна буде придбати зі знижками чимало різноманітних проєктів.

Також відзначимо, що в Epic Games Store цього тижня можна безплатно отримати кооперативну відеогру Brothers: A Tale of Two Sons. А вже наступного разу в цьому популярному сервісі можна буде забрати рольову гру Cris Tales.

Трейлер відеогри Brothers: A Tale of Two Sons: відео