Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Бесплатная игра в Epic Games Store и распродажи в Steam: лучшие предложения за последнюю неделю

Steam

В фирменном сервисе Valve на этой неделе стартовала распродажа игр Rockstar Games, которая завершится только 4 марта. Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там. Из интересного еще можно отметить, что до 22 февраля все пользователи этого сервиса могут бесплатно сыграть в Naraka: Bladepoint, FIFA 22, Golf With Your Friends и Descenders.

Со скидкой можно приобрести следующие видеоигры:

Max Payne 3 – 136 гривен (-65%)

L.A. Noire – 174 гривны (-65%)

Bully: Scholarship Edition – 22 гривны (-66%)

Grand Theft Auto IV: The Complete Edition – 128 гривен (-70%)

Prototype 2 – 268 гривен (-65%)

The Forgotten City – 246 гривен (-25%)

A Plague Tale: Innocence – 149 гривен (-75%)

Cyberpunk 2077 – 449 гривен (-50%)

No Man's Sky – 359 гривен (-50%)

FIFA 22 – 494 гривны (-67%)

The Forgotten City / Фото из магазина Steam

PlayStation Store

В магазине PS Store на этот раз стартовала новая распродажа под названием "Планета скидок". Завершится она только 2 марта, а всего сейчас здесь можно приобрести со скидками почти 700 проектов. Также добавим, что до вышеупомянутой даты все пользователи этого магазина могут бесплатно сыграть в Street Fighter V.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Demon's Souls – 1425 гривен (-25%)

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY – 269 гривен (-80%)

Resident Evil Village – 799 гривен (-60%)

Returnal – 1724 гривны (-25%)

Hitman 3 – 799 гривен (-60%)

Cyberpunk 2077 – 749 гривен (-50%)

Chivalry 2 – 803 гривны (-33%)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 1014 гривен (-65%)

Deathloop Deluxe Edition – 1439 гривен (-40%)

Death Stranding Director's Cut – 1119 гривен (-20%)

Demon's Souls / Фото из магазина PlayStation Store

Microsoft Store

В фирменном сервисе Microsoft на этот раз начались три небольшие распродажи. Первая посвящена гонкам, вторая – лучшим проектам разных издателей, а третья – наборам для видеоигр. Также добавим, что до 21 февраля все пользователи этого сервиса могут бесплатно поиграть в NBA 2K22 и NASCAR 21: Ignition.

По сниженной цене для консолей Xbox можно приобрести следующие игры:

F1 2021 – 20 долларов (-67%)

Assetto Corsa Ultimate Edition – 8 долларов (-80%)

The Crew 2 Special Edition – 12 долларов (-80%)

WRC 10 FIA World Rally Championship – 30 долларов (-50%)

Cyberpunk 2077 – 30 долларов (-50%)

Serious Sam 4 – 27 долларов (-33%)

The Ascent – 18 долларов (-40%)

Overcooked! All You Can Eat – 20 долларов (-50%)

The Division 2 One-Time Offer Pack – 10 долларов (-50%)

Marvel's Avengers Heroic Starter Pack – 4 доллара (-30%)

Serious Sam 4 / Фото из магазина Microsoft Store

Другие предложения

В магазине GOG на этой неделе началась интересная распродажа с названием "We Love Games". Поэтому до 21 февраля в этом сервисе можно будет приобрести со скидками немало разнообразных проектов.

Также отметим, что в Epic Games Store на этой неделе можно бесплатно получить кооперативную видеоигру Brothers: A Tale of Two Sons. А уже в следующий раз в этом популярном сервисе можно будет забрать ролевую игру Cris Tales.

Трейлер видеоигры Brothers: A Tale of Two Sons: видео