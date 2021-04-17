Розпродаж у PS Store та знижки у Steam: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Джерело:24 канал
Цього тижня у PS Store розпочалася друга частина масштабного весняного розпродажу. У Steam стартувало кілька цікавих тематичних подій, а в Epic Games Store можна отримати безплатно одразу 5 ігор.
Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.
Добірка за минулий тиждень Знижки у Steam та безплатні ігри в Epic Games: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень
У Steam розпочалося знову кілька цікавих тематичних розпродажів. Наприклад, за зниженою ціною до 20 квітня можна буде придбати відеоігри від розробників з Capcom. А компанія Electronic Arts вирішила влаштувати у цій крамниці розпродаж шутерів власного виробництва (до 26 квітня).
Також Steam оновив сторінку зі щотижневим розпродажем, тому цікаві пропозиції можна пошукати й там. Варто відзначити, що наступний масштабний розпродаж у цій крамниці пройде з 27 по 31 травня, а присвячений він буде відеоіграм з відкритим світом.
Resident Evil 7 / Фото крамниця Steam
У крамниці PS Store розпочалася друга частина масштабного весняного розпродажу. Вже зараз можна придбати майже 500 відеоігор зі знижками до 90%. Варто відзначити, що подібна акція завершиться лише 29 квітня.
Marvel's Spider-Man / Фото крамниця PlayStation Store
У крамниці Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі відеоігор. Цього тижня можна безплатно забрати одразу декілька цікавих проєктів (до 22 квітня):
Уже наступного тижня можна буде отримати рольовий картковий "рогалик" Hand of Fate 2 та відомий горор Alien: Isolation.
Безплатні ігри / Скриншот з крамниці Epic Games Store
В Microsoft Store з'явилося чимало цікавих пропозицій, щоправда, здебільшого вони доступні лише для підписників Xbox Live Gold. Також можна відзначити, що у крамниці Blizzard за зниженою ціною можна придбати відеогру Diablo III та різноманітні доповнення до цього проєкту.
Diablo III / Фото крамниця Battle.net