Вам потрібні ці ігри: що купити на зимовому розпродажі в Steam
Зимовий розпродаж у цифровому магазині відеоігор Steam як і кожен рік дарує геймерам розмаїття вигідних пропозицій. На які проєкти варто звернути увагу на наш погляд – читайте у матеріалі.
Традиційний зимовий розпродаж у Steam вже розпочався, а разом з ним – великі знижки на деякі з найкращих відеоігор 2025 року, інформує 24 Канал з посиланням на Steam.
Що купити в Steam?
Зробити собі подарунок "під ялиночку" можна, поповнивши бібліотеку Steam за вигідними цінами до 5 січня.
Від інді-ігор до великих релізів AAA-класу – розпродаж на платформі Valve має проєкти з усіх категорій, що не може не тішити геймерів.
Однак, з найбільшою цікавістю слід розглянути "свіжі" ігри, які вийшли впродовж 2025 року та отримали свою найпривабливішу ціну.
Серед них, найкращий багатокористувацький шутер останніх років – ARC Raiders, який отримав першу знижку у 20% та продається за ціною у 928 гривень (повна 1161 грн.).
Трейлер гри: дивіться відео
Окрім того, кримінально дешево віддають сиквел чеської хардкорної RPG – Kingdom Come: Deliverance 2, яка до того ж має українську локалізацію.
Її ціна до завершення розпродажу – 799 гривень (це -50% від повної вартості).
Трейлер гри: дивіться відео
Ну і куди ж без гри року, рекордсменки TGA 2025 – Clair Obscur: Expedition 33?
Проєкт, який з останнім оновленням також отримав українську текстову локалізацію, продається зі знижкою у 20% та обійдеться вам лише у 1199 гривень.
Трейлер гри: дивіться відео
На додачу, радимо звернути увагу ще й на такі ігри:
- Assassin's Creed Shadows – 999 гривень (-50%)
- Hades 2 – 345 гривень (-25%)
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – 879 гривень (-60%)
- Silent Hill f – 885 гривень (-40%)
- The Outer Worlds 2 – 1609 гривень (-30%)
- PEAK – 98 гривень (-38%)
- Battlefield 6 – 1189 гривень (-30%)
- Avowed – 999 гривень (-50%)