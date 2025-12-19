Вам потрібні ці ігри: що купити на зимовому розпродажі в Steam

Зимовий розпродаж у цифровому магазині відеоігор Steam як і кожен рік дарує геймерам розмаїття вигідних пропозицій. На які проєкти варто звернути увагу на наш погляд – читайте у матеріалі.

Традиційний зимовий розпродаж у Steam вже розпочався, а разом з ним – великі знижки на деякі з найкращих відеоігор 2025 року, інформує 24 Канал з посиланням на Steam.

Що купити в Steam?

Зробити собі подарунок "під ялиночку" можна, поповнивши бібліотеку Steam за вигідними цінами до 5 січня.

Від інді-ігор до великих релізів AAA-класу – розпродаж на платформі Valve має проєкти з усіх категорій, що не може не тішити геймерів.

Однак, з найбільшою цікавістю слід розглянути "свіжі" ігри, які вийшли впродовж 2025 року та отримали свою найпривабливішу ціну.

Серед них, найкращий багатокористувацький шутер останніх років – ARC Raiders, який отримав першу знижку у 20% та продається за ціною у 928 гривень (повна 1161 грн.).

Трейлер гри: дивіться відео

Окрім того, кримінально дешево віддають сиквел чеської хардкорної RPG – Kingdom Come: Deliverance 2, яка до того ж має українську локалізацію.

Її ціна до завершення розпродажу – 799 гривень (це -50% від повної вартості).

Трейлер гри: дивіться відео

Ну і куди ж без гри року, рекордсменки TGA 2025 – Clair Obscur: Expedition 33?

Проєкт, який з останнім оновленням також отримав українську текстову локалізацію, продається зі знижкою у 20% та обійдеться вам лише у 1199 гривень.

Трейлер гри: дивіться відео

На додачу, радимо звернути увагу ще й на такі ігри: