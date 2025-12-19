Dispatch стала успішною серед іншого саме через своїх харизматичних персонажів, кожен з яких окрім власної історії також має неповторний зовнішній вигляд, інформує 24 Канал з посиланням на metacritic.
Кожен з героїв мав власні джерела натхнення, деякі з яких розробники розкрили у недавніх інтерв'ю.
Зокрема, у розмові з IGN арт-директор гри Дерек Страттон визнав, що виточене тіло фітнес-блогерки LeanBeefPatty, разом із культовою рекламою Pepsi початку 90-х, з акторкою Сінді Кроуфорд, стали головним натхненням для дизайну пекельної Malevola.
Блогерка проявила вдячність за таке вшанування та потішила шанувальників гри косплеєм на героїню, який за лічені дні зібрав понад 340 тисяч вподобань в Instagram.
Яка величезна честь бути референсом у створенні персонажки Malevola з Dispatch! (Разом із Сінді Кроуфорд). Щиро дякую!,
– написала LeanBeefPatty.
Хоча сама блогерка назвала свій косплей "посереднім", шанувальники гри заполонили коментарі до допису, розсипавшись у компліментах.
Що відомо про Dispatch?
Супергеройська гра поєднала жанр інтерактивного кіно з "офісним симулятором" та стала справжнім хітом у Steam, продавшись тиражем у 1 мільйон копій всього за 10 днів.
Нечуваний успіх дозволив Dispatch потрапити у список найрейтинговіших відеоігор 2025 року, за версією геймерів.
Творці гри вже працюють над другим сезоном проєкту, хоча спершу навіть не розглядали таку можливість.