Розпродажі в PS Store, Steam та Microsoft Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

Цього тижня в сервісах PS Store, Steam, Microsoft Store та Battle.net стартували нові цікаві розпродажі. А в крамниці Epic Games Store зараз можна безплатно отримати відеогру Yoku's Island Express.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Безплатні ігри в Epic Games Store та розпродажі в Steam: найкращі пропозиції за останній тиждень

Steam

У крамниці Steam цього тижня розпочалося одразу кілька невеликих акцій. До 6 вересня у цьому сервісі можна придбати за зниженою ціною ігри від розробників з Kalypso Media та 505 Games. А 16 вересня завершиться тематичний розпродаж відеоігор серії Devil May Cry. Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, а тому нові пропозиції можна пошукати й там. З цікавого ще варто відзначити, що зараз у цьому сервісі проходить тематичний фестиваль з назвою "The Indie Houses 2021" (до 7 вересня).

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Death Stranding – 719 гривень (-60%)

Control Ultimate Edition – 270 гривень (-60%)

Ghostrunner – 254 гривні (-60%)

Tropico 6 – 239 гривень (-50%)

Vikings: Wolves of Midgard – 128 гривень (-66%)

Sudden Strike 4 – 111 гривень (-60%)

Devil May Cry 5 – 494 гривні (-34%)

Frostpunk – 113 гривень (-70%)

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands – 227 гривень (-70%)

They Are Billions – 341 гривня (-10%)

Devil May Cry 5 / Фото з крамниці Steam

PlayStation Store

Цього тижня в сервісі PS Store стартувало одразу два масштабних розпродажі. Перший називається "Справжні фаворити", а другий – "Спекотні пропозиції". Загалом зі знижками можна придбати понад 400 відеоігор, а завершаться ці акції лише 16 вересня. Варто відзначити, що Sony також запустила невеликий розпродаж на честь вихідних (до 7 вересня).

Ось лише деякі вигідні пропозиції:

F1 2021 – 1561 гривня (-29%)

It Takes Two – 1049 гривень (-25%)

The Last of Us Part II – 1049 гривень (-25%)

Red Dead Redemption 2 – 696 гривень (-59%)

Gran Turismo Sport – 324 гривні (-50%)

For Honor – 149 гривень (-75%)

Resident Evil 7: Biohazard – 324 гривні (-50%)

Ratchet & Clank: Rift Apart – 2000 гривень (-13%)

Demon's Souls – 1586 гривень (-31%)

Spider-Man: Miles Morales – 1138 гривень (-33%)

Demon's Souls / Фото з крамниці PlayStation Store

Microsoft Store

У фірмовій крамниці Microsoft цього тижня стартувало одразу чотири цікаві розпродажі. До 7 вересня користувачі цього сервісу можуть придбати за зниженою ціною ігри від Activision Blizzard і 505 Games, а також симулятори виживання та проєкти з серії Devil May Cry.

За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри:

Call of Duty: Black Ops Cold War – 30 доларів (-50%)

Crash Bandicoot Quadrilogy Bundle – 50 доларів (-45%)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 24 долари (-40%)

Spyro Reignited Trilogy – 16 доларів (-60%)

Ghostrunner – 12 доларів (-60%)

Control Ultimate Edition – 16 доларів (-60%)

ARK: Survival Evolved – 10 доларів (-67%)

Stranded Deep – 10 доларів (-50%)

Five Nights at Freddy's: Help Wanted – 15 доларів (-50%)

Devil May Cry 5 Special Edition – 30 доларів (-35%)

Crash Bandicoot Quadrilogy Bundle / Фото з крамниці Microsoft Store

Інші пропозиції

У сервісі Epic Games Store цього разу можна безплатно отримати платформер Yoku's Island Express (до 9 вересня). А вже наступного тижня можна буде забрати симулятор виживання з назвою Sheltered. Також варто ще додати, що в сервісі Battle.net до 6 вересня можна буде придбати зі знижками різноманітні ігри та доповнення.

З цікавого ще варто відзначити, що до 6 вересня геймери зможуть безплатно зіграти у Watch Dogs: Legion (PC, PlayStation і Google Stadia) та Anno 1800 (PC). Гравці, які використовують персональні комп'ютери, можуть зробити це за допомогою сервісів Ubisoft Connect чи Epic Games Store. А до 7 вересня можна буде безплатно зіграти в деякі режими відеогри Call of Duty: Black Ops Cold War. Зробити це зможуть геймери, які грають на PC, PlayStation та Xbox.

Call of Duty: Black Ops Cold War / Фото з крамниці Battle.net