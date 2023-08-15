Попри те, що Baldur's Gate 3 побила усі рекорди, заслуживши напрочуд схвальні відгуки як від гравців, так і від критиків, це не означає, що гра на 100% ідеальна, адже у ній досі є не лише чимало багів, але й простору для нововведень.

Цікаво Назад у дитинство: найкращі відеоігри 2000-х років

Для боротьби з першими Larian Studios регулярно випускають "патчі" та вже встигли виправити деякі з найбільш нагальних проблем Baldur's Gate 3.

Хоча у проєкті такого масштабу, звісно, є й інші помилки, з якими все ще потрібно розібратися, схоже, що в майбутніх оновленнях проєкту розробники займатимуться не лише цим.

Мова про те, що творці BG 3 потенційно можуть додавати в неї нові функції, про що свідчить недавнє повідомлення співробітника Larian Майкла Доус у соцмережі X (колишній твітер).

Однією з найбажаніших механік, про яку просять фанати, є можливість змінювати зовнішність свого персонажа протягом проходження.

Релізний трейлер Baldur's Gate 3: дивитися відео

Станом на зараз, гравці Baldur's Gate 3 можуть обрати зовнішній вигляд свого ігрового протеже лише на екрані створення персонажа, а потому він залишається незмінним всю гру. Погодьтеся, це досить дивно для проєкту який пропонує таку шалену свободу дій та дослідження.

Схоже, згодні з цим і самі розробники, адже у недавньому дописі Доус досить обнадійливо відповів шанувальнику, який запитав про можливість появи такої механіки, коротко сказавши: "Все готується".

Хоча це не є 100% підтвердженням того, що функція розробляється, нам все ж здається, що шанувальники можуть очікувати її появу як частину майбутніх оновлень.